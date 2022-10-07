Cayır cayır yanıyor

Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda yangın çıktı.

İtfaiye ve Belediye Ekipleri yangına müdahale ediyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.10.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Teknecik Bölgesinde bulunan Çatalköy ve Esentepe Belediyelerine ait çöplük alanda yangın meydana geldi.

Yangına; polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Çatalköy Belediyesi ve Elektrik Kurumuna ait iş makineleri ile müdahale ediliyor. Yangının çevre emniyeti itfaiye ekipleri tarafından alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.