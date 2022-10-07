Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
banner107

Cayır cayır yanıyor

07 Ekim 2022 Cuma 13:15
1201 Okunma
Cayır cayır yanıyor



Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda yangın çıktı. 

İtfaiye ve Belediye Ekipleri yangına müdahale ediyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.10.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Teknecik Bölgesinde bulunan Çatalköy ve Esentepe Belediyelerine ait çöplük alanda yangın meydana geldi. 
Yangına; polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Çatalköy Belediyesi ve Elektrik Kurumuna ait iş makineleri ile müdahale ediliyor. Yangının çevre emniyeti itfaiye ekipleri tarafından alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Son Güncelleme: 07.10.2022 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak
Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim