Çayırova'da yangın!

Çayırova Yolu’nda bugün saat 13:00 sıralarında boş bir arazide çıkan yangın sonucu tarla içerisinde biçilmiş baylalar da yandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup soğutma işlemi devam ediyor.
(MHA)
Yaz mevsiminin gelmesi ile oldukça artış gösteren yangınlara bir yenisi daha eklendi..
Çayırova Yolu’nda bugün saat 13:00 sıralarında boş bir arazide çıkan yangın sonucu tarla içerisinde biçilmiş baylalar da yandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup soğutma işlemi devam ediyor.
(MHA)