Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94437
ALTIN
194.527
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2545
EURO
5.4729
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
banner34

Çayırova yolunda feci kaza!

Abdullah Taş (E-19), yönetimindeki MB 933 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Tuzluca benzin istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

19 Haziran 2018 Salı 23:02
Çayırova yolunda feci kaza!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 17:30 sıralarında, Çayırova -İskele Anayolu üzerinde, Abdullah Taş (E-19), yönetimindeki MB 933 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Tuzluca benzin istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

banner39
Kaza sonucu araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sezer Özgün (E-25), Aslı Aydıncı (K-23) ve Emre Kuş (E-22) hafif yaralanarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken yine araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Buğra Okan Aktaş (E-21) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor.

Araç sürücüsü Abdullah Taş tutukladı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz”
Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz”
Gencay Eroğlu: "Lefkoşa’nın en güzel halini yaşatacağız"
Gencay Eroğlu: "Lefkoşa’nın en güzel halini yaşatacağız"
Ethem Akmercan Türkmenköy'ü ziyaret etti
Ethem Akmercan Türkmenköy'ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim