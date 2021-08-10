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CDC: Tam aşılananlarının yüzde 99,9’sundan fazlası ölümcül Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilerin analizine göre, Covid-19'a karşı tam aşılı kişilerin yüzde 99,99'undan fazlasının hastaneye yatmasını gerektiren veya ölümle sonuçlanan bir Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı. Kurum, sonuçların, gerçek hayatta beklenildiği şekilde, aşıların yüksek koruma sağladığını gösterdiğini söyledi.

10 Ağustos 2021 Salı 11:44
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CDC: Tam aşılananlarının yüzde 99,9’sundan fazlası ölümcül Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC), alınan verilerin analizine göre, Covid-19'a karşı tam aşılı kişilerin yüzde 99,99'undan fazlasının hastaneye yatmasını gerektiren veya ölümle sonuçlanan bir vakası olmadı.

CDC, “çığır açan enfeksiyon” olarak tanımlanan tam olarak aşılanan kişiler arasında meydana gelen şiddetli ve ölümcül vakalara ilişkin verileri açıkladı.

CDC'ye göre, 2 Ağustos itibariyle ABD’de 164 milyondan fazla insan Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı. Bu kişilerin yüzde 0,001'inden daha azı (1,507) hayatını kaybetti ve yüzde 0,005'ten azı (7 bin 101 kişi) Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DÖRTTE ÜÇÜ 65 YAŞ ÜSTÜNDE MEYDANA GELDİ

Bununla birlikte, çığır açan enfeksiyonların yaklaşık dörtte üçünüj (yüzde 74) 65 yaş ve üzeri yaşlılar arasında olduğu belirtildi

CDC'ye göre, ölen yaklaşık bin 500 kişiden beşte biri,  Covid-19'a yakalanmasına  rağmen Covid-19’dan farklı bir nedenden dolayı öldü.

BEKLENMEYEN BİR DURUM YOK

Mayıs ayından bu yana olarak aşılanmış olanlar arasındaki hastanede yatan veya ölümcül vakaları araştırmaya odaklandığı belirten CDC, "Bugüne kadar, aşıda çığır açan enfeksiyonları bildirilen kişiler arasında vaka demografisi veya aşı özelliklerinde beklenmeyen bir model tanımlanmadı" açıklamasını yaptı. 

Öte yandan, CDC verilerin aşıların işe yaradığını  vurguladı:

“Covid-19 aşıları etkili ve pandemiyi kontrol altına almak için kritik bir araçtır. Bununla birlikte, aşılanmış kişilerde hastalıkları önlemede hiçbir aşı yüzde 100 etkili değildir.

Tam olarak aşılandığı halde, hastaneye kaldırılan veya Covid-19'dan ölen insanlar bekleniyordu, ancak Covid-19’un ölüm oranları göz alındığında oldukça düşük bir yüzdeye sahip.”

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:31
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