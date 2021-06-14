Ced: Bayrağa Karşı Uzanan Herhangi Bir El Yoktur

GÜNDEM KIBRIS

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Mağusa’da Ravelin Burcu üzerine dikilen bayrak direklerinin, tarihi dokuya zarar verip, vermediği tartışmaları konusunda konuşan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Ced, “Bu olaylar gerçekten çok üzücü boyutlara geldi. Herkesten fazla üzüldüm ve yıprandım. Olay o kadar farklı boyutlara gitti ki, bizler de açıklama yapmak gereği hissettik. Herkes bize bu konularda sorular soruyor. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun birinci görevi ülke mirası olan, dünya mirası olan bu tarihi eserlerimizi korumakla mükelleftir. Benim şu anda bulunduğum mevki bunu emreder bana. Bize yazı yazıldı Kaymakamlık tarafından, ancak biz henüz bir görüş üretmeden, şu anda dikilen bu noktaya bu bayraklar dikildi. Benim ve bizim arkadaşlarımızın bayrak dikilmesi ile ilgili herhangi bir kararımız yoktur. Bizim sadece betonarme bir yapının üzerine oturtulan bayrak direkleri ve onun eski eserlere vereceği zararla ilgili ürettiğimiz bir karar vardır” dedi.

Bu bayrakları diken kişiler kadar, kendilerinin de bayrak konusunda hassas olduklarını söyleyen Ced, “Bayrak indirme niyeti olan kişiler karşısında, onlardan önce biz dururuz. Bizim de bayrağa karşı hassasiyetimiz vardır. Bizim de babalarımız, dedelerimiz yıllarca cephelerde savaştı. Esir düştü. Bayrağa karşı uzanan herhangi bir el yoktur. O bayrağa uzanan elleri biz de herkesten önce kırarız” dedi.