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Çek sahtelemekten aranan Arzu Beyaz tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arun Acumsal ile zanlı Arzu Beyaz’ın söz konu şirkete ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahteledikleri iddiası ile başlatılan soruşturmada tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:21
Çek sahtelemekten aranan Arzu Beyaz tutuklandı

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arun Acumsal ve Arzu Beyaz’ın müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat edip 4 adet çek yaprağını Arun Acumsal adına yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 364 bin TL değerindeki çek yapraklarını Arzu Beyaz adına düzenleyip sahteledikten sonra tedavüle sürüp sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis, 4 çek yaprağının daha belirlendiğini ve 105 bin TL’nin daha arandığını belirtti. Polis, ayrıca çeklerin Özmerhan finans şirketinde bozulduğunu anlattı.  Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın ciddi olduğunu belirterek, Acumsal’ın 6 gün, Beyaz’ın 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturma maksatlı zanlılar aleyhine talep edilen süreleri onayladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arzu Beyaz
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