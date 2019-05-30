Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Çekenoğlu’na bir gün tutukluluk

Girne’de dün gece  meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü üç yayaya çarparak, yaraladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
Çekenoğlu’na bir gün tutukluluk
banner44

Girne’de,dün gece saat 02.35 sıralarında LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu, 140 Miligram alkollü içki tesiri altında Semih Sancar caddesinden Hirondel çemberine girerek aynı caddeye geri döndüğü sırada aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

banner41
Çekenoğlu, önce Girne Belediyesi’ne ait kaldırım korkuluklarına ardından da korkulukların arkasında yürümekte olan Girne’de sakin Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve ile Betül Uzun’a aracının ön kısmı ile çarparak, olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan yayalar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu tutuklandı.

Çekenoğlu’na bugün çıkarıldığı mahkemede bir gün tutukluluk emri verdi.(BRT/PGM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Çekenoğlu’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim