Yazının başlığı garibinize gitmesin bu başlığın sahibi CTP milletvekili Asım Akansoy’dur.

EL-SEN’nin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde düzenlediği eylem vardı. Eylemi izleyen bir gazeteci ve televizyoncu olarak eylemle ilgili bir yazı yazmak yerine orada yaşanan ve şahit olduğum bir olayla ilgili yazmak istedim.

Bu “dokunulmazlık” meselesi bizim ülkede son birkaç yıldır gündemden düşmüyor.

Öncellikle milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır ve yasa ile da düzenlenmiştir, kabul ama bu hakkı size yasa ile beraber seçilmiş olduğunuz için halk vermiştir bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum.

Bu yazının sebebine gelelim, eylem sırasında orada görev başında olan polis memuru arkadaşlar Bakanlık önüne dizilmiş bekliyor. Malum görevdeler. Görevleri sadece bakanlık önünde durarak binanın duvarlarını korumak değil elbette. Önce kamusal alanının güvenliği, eylemle alakası olmayan sivil vatandaşın güvenliği, Bakanlık binası ki kamu malıdır güvenliği dahası oraya eylem yapmaya gelen tüm eylemcilerin de güvenliklerini sağlamak için oradalar.

Basın açıklaması yapıldı, bina önüne siyah çelenk konulacak Polis memurları bariyer kurmuş milletin vekili Asım Akansoy bey geliyor ve görev başındaki polise “Sen bana dokunamazsın, çekil kenara” diye kızıyor!!!

Sonra ne oluyor, milletin vekili Akansoy, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı elinden tutarak, polis bariyerini aşmasını sağlıyor ve sonrasında Özkıraç elindeki yumurtayı Bakanlık binasına fırlatıyor Akansoy da bakıyor. Dahası polis memuru arkadaş da kalakalıyor.

“Sen bana dokunamazsın, çekil kenara” diye emir ve tehdit kipi ile konuştuğu polis memuru da Akansoy’a üzerimden geçiyorsunuz ben size dokunmadım demekten ileriye gidemiyor.

Orada görevi başındaki polis memuru arkadaşımıza geçmiş olsun.

Tüm polis teşkilatımıza da geçmiş olsun, ve sizden bu milletin bir ferdi olarak vekil diye seçilen arkadaşın dokunulmazlık kisvesi altında size karşı olan kabul edilmez davranışı için özür dilerim.

Bu ülke güvenli ve güzel bir ülkedir. Sınırlarımız Türk ordusu tarafından güvence altına alınırken iç güvenliğimizi ise Polis Teşkilatımız sağlamaktadır. Bizler trafikte, evde, sokakta, işte, telefonda hayatımızın her alanında başımız derde girse yardım isteyecek olsak ilk aradığımız yer Polis teşkilatıdır. Tavuğumuz çalınsa polisi ararız, trafikte yanlış bir şey görürüz polisi ararız, ev içi şiddet olur ilk aradığımız yine polisimizdir, komşumuzdan rahatsız oluruz yine polisi ararız ve Asım beyciğim siz de eminim ki bir sorununuz olsa “çekil kenara”diye azarladığınız polisi ararsınız ve onlar size “çekil kenara sonra sana bakarız” demezler koşar gelirler.

Uzun lafın kısası, siz bugün milletvekili olabilirsiniz yasanın size verdiği “dokunulmazlık” hakkını da kullanabilirsiniz ama unutmayın polisimiz hangisi olursa olsun bizimdir ve dokunulmazdır. Halkın gönlünde dokunulmazdır Polis Teşkilatımız biz size karşı haddimizi aşmayız lakin siz de polisimize karşı haddinizi aşmayın.