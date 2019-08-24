Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Çekleri sahteleyip 387 bin TL çaldılar...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
Çekleri sahteleyip 387 bin TL çaldılar...

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arun Acumsal ile firari zanlı A.B’nin söz konu şirkete ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahteledikleri iddiası başlatılan soruşturma neticesinde ile ilk etap da tespit edilen zanlı acunsal tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede şüpheli olan diğer zanlı A.B’nin ise henüz tespit edilemedi.  

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arun Acumsal ve arana şahıs A.B’nin müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat edip 4 adet çek yaprağını Arun Acumsal adına yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 257 bin TL 3 adet çek yaprağını A.B adına düzenleyip sahteledikten sonra tedavüle sürüp 130 bin TL sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis zanlı Acunsalın tespit edilip tutuklandığını ancak A.B’nin ise 22 Ağustos 2019 tarihinde çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın ciddi olduğunu belirterek aranan bir şahsın olduğu bu meselede zanlının ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 

banner22
Son Güncelleme: 24.08.2019 11:34
Anahtar Kelimeler:
HırsızHaberSahte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıkış yaparken kaçak olduğu anlaşıldı, tutuklandı!
Çıkış yaparken kaçak olduğu anlaşıldı, tutuklandı!
Dilencilik yapan 2 kişi tutuklandı!
Dilencilik yapan 2 kişi tutuklandı!
Erdemli’de 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı!
Erdemli’de 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim