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Çekova Çevre Çalıştayı düzenliyor

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:48
Çekova Çevre Çalıştayı düzenliyor

Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA ) yarın ve Çarşamba günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda 1’inci Çevre Çalıştayı düzenliyor.

Açılış konuşmalarıyla yarın saat 09.15’te başlayacak çalıştayda Türkiye’den ve KKTC’den akademisyenler ve meslek örgütü temsilcileri sunum yapacak, çevre ile ilgili tespit ve çözüm önerileri konuşulacak.

ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rifat Siber konuyla ilgili yazılı açıklamasında, çalıştayın ilk günü çevre ve sağlık konularının konuşulacağını, ikinci günde çevre eğitimi konularının sunumları ve yuvarlak masa toplantılarının yapılacağını belirtti.

Siber, çevre ve çevre sorunları ile ilgili herkesin toplantılara katılımasının beklendiğini belirtti.

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Çekova
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