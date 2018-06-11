Çelebi: "Adanın en uzun bisiklet ve yürüyüş parkuru Dikmen’de olacak!"

Yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları köy sakinlerinin beklentilerini dinledi. Bölge halkından tam destek alan Yüksel Çelebi yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Geniş bir coğrafyaya hizmet verdiklerini kaydeden Çelebi, sosyal tesisleriyle, spor alanlarıyla, bisiklet yollarıyla doğayla bütünleşen bir yerleşim alanı yaratacaklarını belirtti. “Beldemizdeki gençlere spor yapma olanağı tanıyan halı sahaların inşasına devam ediyoruz” diyen Çelebi, atış poligonu projesi ile de tüm bölge halkına hizmet vereceklerini vurguladı.

Pınarbaş’ından başlayıp Dikmen içerisinden geçecek ve Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek olan adanın en uzun bisiklet yolunu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini kaydeden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, böylesi bir proje ile sadece bölge sakinlerinin değil, diğer kentlerden gelecek olan yurttaşarın da bu hizmetlerden yararlanacağını, ekonomik ve sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.