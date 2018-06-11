Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96820
ALTIN
188.573
DOLAR
4.5142
STERLİN
6.0414
EURO
5.3249
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
banner34

Çelebi: "Adanın en uzun bisiklet ve yürüyüş parkuru Dikmen’de olacak!"

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları Şirinevler ve Akçiçek köylerinde bildiri dağıtarak yurttaşlarla görüştü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:28
Çelebi: "Adanın en uzun bisiklet ve yürüyüş parkuru Dikmen’de olacak!"

Yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları köy sakinlerinin beklentilerini dinledi. Bölge halkından tam destek alan Yüksel Çelebi yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Geniş bir coğrafyaya hizmet verdiklerini kaydeden Çelebi, sosyal tesisleriyle, spor alanlarıyla, bisiklet yollarıyla doğayla bütünleşen bir yerleşim alanı yaratacaklarını belirtti. “Beldemizdeki gençlere spor yapma olanağı tanıyan halı sahaların inşasına devam ediyoruz” diyen Çelebi, atış poligonu projesi ile de tüm bölge halkına hizmet vereceklerini vurguladı.

banner39
"TÜM KIBRIS’A HİZMET EDECEK"

Pınarbaş’ından başlayıp Dikmen içerisinden geçecek ve Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek olan adanın en uzun bisiklet yolunu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini kaydeden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, böylesi bir proje ile sadece bölge sakinlerinin değil, diğer kentlerden gelecek olan yurttaşarın da bu hizmetlerden yararlanacağını, ekonomik ve sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu: "Cumhurbaşkanlığın seçim anketi yaptırdığı iddiaları asılsızdır”
Burcu: "Cumhurbaşkanlığın seçim anketi yaptırdığı iddiaları asılsızdır”
"Sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandı"
"Sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandı"
Kibrit: "Engelli hakları tam ve eşit olarak teslim edilsin"
Kibrit: "Engelli hakları tam ve eşit olarak teslim edilsin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim