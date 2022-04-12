Çelebi: “Bu kadar emeği hiçe saymak günahtır”

Son 40 gündür bir kâbus havasının devam ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Yüksel Çelebi, “Hem bende hem çalışanlarımda hem de bölge halkında bu gerginlik var. 10 seneden fazladır reformun mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz. Dikmen özelinde konuşacak olursak, dikmen belediyesi sürekli kendini yenileyen, halka etkin, çağdaş, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunan bir belediyedir. Dikmen belediyesi hiçbir döneminde maaş sıkıntısı yaşamayan bir kurumdur. Dikmen belediyesi 2010 yılında kalite yönetim belgesi alan ilk belediyedir. Bugüne gelindiğinde Dikmen kapanacak dediler. Ne ben ne çalışanlarımız ne de halkımız bunu kabul etmez. Bu kadar emeği hiçe saymak günahtır” dedi.