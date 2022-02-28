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Çelebi: Dikmen Belediyesini kapattırmayız!

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediyelerin sayısının düşürüleceğine ilişkin yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Dikmen Belediyesini kapattırmayız!" dedi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:06
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Çelebi: Dikmen Belediyesini kapattırmayız!
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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden belediyeler refomuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Çelebi, “Yaklaşık bir haftadır kamuoyunu meşgul eden ve hiçbir şekilde ne belediyelere ne de halkımıza bir katkı sağlamayacak olan ciddiyetten uzak ve hiçbir çalışma yapılmadan reform adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız” dedi.

“Hiçbir şekilde buna müsade etmeyeceğiz” diyen Çelebi, şöyle devam etti:

“Yıllardır merkezi hükümetin belediyelere karşı bezdirme operasyonu devam etmiştir. Sürekli olarak hakkı yenen, ötekileştirilen kurumlar haline getirilmeye çalışıldı.”

Dikmen Belediyesi olarak her şeye rağmen halkın tüm ihtiyaçlarını canla başla çalışarak, yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Çelebi, “Birileri istedi diye bölgemizi ahıra çevirtmeyiz... Dikmen Belediyesini kapattırmayız” ifadelerini kullandı.

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