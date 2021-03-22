Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

ÇELEBİ: “TARİHE ACI BİR NOT DAHA DÜŞÜLDÜ”

Döviz kurlarında yaşanan yükselmenin ardından, Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Ayşem Çelebi, gelişmeleri değerlendirdi.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:45
247 Okunma
ÇELEBİ: “TARİHE ACI BİR NOT DAHA DÜŞÜLDÜ”

Çelebi açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan, yüzde 17’den 19’a artırmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı. Dört buçuk aylık görev süresinin ardından Naci Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu gelişmelerin ardından doların ateşi bir kez daha yükseldi. Asya piyasalarında dün gece ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş gösterdi ve saat 21:38 itibarıyla yüzde dolar/TL 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar ivme gösterdi. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta Cuma günü 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Endeks de işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi.

Borsadan yapılan açıklamada, ‘Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir’ denildi” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yeni başkanı Kavcıoğlu da yaşananların ardından açıklamalar da bulundu ve "Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır. ‘Dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde Türkiye yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladı. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu’” dedi.

Dövizdeki yükselişin nereye varacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çelebi, “Büyük deprem sonrası neler oluyor mesela. Sarsıntılar devam ediyor ve edecektir. Bu saatten sonra ağızdan çıkacak bir kelime bile piyasayı etkileyecek. Daralma, ekonomik durgunluk, devalüasyon. Her şeyin başı güven bunu aklımızdan çıkarmayalım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşem Çelebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Adil çözüm halinde Türkiye’den gelen suyu paylaşmaya hazırız
Tatar: Adil çözüm halinde Türkiye’den gelen suyu paylaşmaya hazırız
Yeşil Barış Hareketi: “Suya gereken değeri vermiyoruz”
Yeşil Barış Hareketi: “Suya gereken değeri vermiyoruz”
AKANSOY: "TÜRK LİRASI KULLANMAMIZIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"
AKANSOY: "TÜRK LİRASI KULLANMAMIZIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim