ÇELEBİ: “TARİHE ACI BİR NOT DAHA DÜŞÜLDÜ”

Çelebi açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan, yüzde 17’den 19’a artırmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı. Dört buçuk aylık görev süresinin ardından Naci Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu gelişmelerin ardından doların ateşi bir kez daha yükseldi. Asya piyasalarında dün gece ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş gösterdi ve saat 21:38 itibarıyla yüzde dolar/TL 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar ivme gösterdi. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta Cuma günü 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Endeks de işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi.

Borsadan yapılan açıklamada, ‘Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir’ denildi” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yeni başkanı Kavcıoğlu da yaşananların ardından açıklamalar da bulundu ve "Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır. ‘Dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde Türkiye yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladı. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu’” dedi.

Dövizdeki yükselişin nereye varacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çelebi, “Büyük deprem sonrası neler oluyor mesela. Sarsıntılar devam ediyor ve edecektir. Bu saatten sonra ağızdan çıkacak bir kelime bile piyasayı etkileyecek. Daralma, ekonomik durgunluk, devalüasyon. Her şeyin başı güven bunu aklımızdan çıkarmayalım” dedi.