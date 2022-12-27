Çelebi'yi 'imparatorluk' kurmakla suçladı...

ÖZEL HABER

Yaşanan olayı doğru bulmadığına vurgu yapan Yalınkaya, 'ancak saldırıyı gerçekleştiren işçinin nasıl bu raddeye getirildiği ve bunu yaptığı araştırılmalı' diye konuştu.

Çelebi'nin beyin ameliyatı geçiren emekçiyi kendisine oy vermediği gerekçesiyle tehdit ettiğini iddia eden Yalınkaya 'belediyelerde nelerin yaşandığının sorgulanması gerektiğini' vurguladı ve bu yönde yetkililere çağrı yaptı.

Çelebi'yi Dikmen Belediyesi'nde küçük küçük imparatorluklar kurmakla suçalayan Yalınkaya, "Bir belediye başkanı, çalışanı bu aşamaya getirmemeli" dedi.