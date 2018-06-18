Çelebioğlu: "Eğitimli insanların silah taşımasında sıkıntı olmaz"

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, Özel güvenlik hizmeti veren şirket veya kendi güvenlik hizmetini kendi içinde sağlayan bankaların 1 Temmuz’a kadar İçişleri Bakanlığı çatısı altında bulunan Özel Güvenlik Komisyonu’na başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, 1 Temmuz 2017’da hayata geçen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’na göre, özel güvenlik hizmeti veren şirketler ve şirket bünyesinde kurulan güvenlik birimlerinin, 1 Temmuz 2018’e kadar yasanın öngördüğü koşullara kendilerini uydurmakla yükümlü olduğu ve bahse konu tarihe kadar da izin için başvuru yapılması gerektiği belirtildi.Özel güvenlik hizmeti alma talebi, özel güvenlik faaliyet izni ve özel güvenlik birimi kurma izni için başvuruların Özel Güvenlik Birimi’ne yapılması gerektiği kaydedildi.

“ÖNCEKİ HÜKÜMET TÜZÜĞÜ GEÇİRMEDİ”

Güvenlik Uzmanı ve Emekli Albay Mehmet Çelebioğlu, yasanın 2017’de geçtiğini, 1 yıl süre tanındığını, fakat önceki hükümetteki İçişleri Bakanlığı’nın tüzüğü geçirmediğini ifade ederek, şu anki mevcut hükümetin çalışmaları yürüttüğünü anlattı.

“HER ŞEYE RAĞMEN YASAL BİR ZEMİNE OTURTULDUĞU İÇİN MEMNUNUZ”

“Türkiye’de yürürlükte olan Özel Güvenlik Yasası’nı kendimize uyguladılar” diyen Çelebioğlu, yasada eksikliklerin olduğunu, buna rağmen hiç olmamasından iyi olduğunu söyledi ve “Her şeye rağmen yasal bir zemine oturtulduğu için memnunuz” ifadelerini kullandı. Yasadaki noksanlıklardan birinin; alınacak olan güvenlik personelinin lise ve üniversite mezunu olmak şartı olduğunu, fakat KKTC’de lise veya yüksek okul mezunu bulmanın zor olduğuna işaret eden Mehmet Çelebioğlu, “Türkiye’deki yasaya ortaokul mezunları da dahil edildi. Bizde de ortaokul düzeyine indirebilir” dedi ve hükümetin biraz daha koordineli çalışmasının faydalı olacağını savundu.

“EĞİTİMLİ İNSANLARIN SİLAH TAŞIMASINDA SIKINTI OLMAZ”

Özel güvenlik hizmeti veren şirketlerin halâ silah taşıma yetkisinin bulunmadığının altını çizen Çelebioğlu, “Eğitimli insanların silah taşımasında sıkıntı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU KARAR”

Öte yandan, Çelebioğlu, özel güvenlik hizmeti verecek olan şirketlerin başka sektörlerde faaliyet gösterememesinin doğru bir karar olduğunu da belirterek sözlerini noktaladı.