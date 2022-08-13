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Çeler, açık ara önde!

Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan “Size göre göreve gelmiş en iyi Çalışma Bakanı kimdi?” isimli anket sona erdi. Ankette Girne Belediye Başkan adaylığına hazırlanan Zeki Çeler, anketi açık ara önde bitirdi… 

13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:15
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Çeler, açık ara önde!


Gündem Kıbrıs kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Gündem Kıbrıs’ın başlattığı “Size göre göreve gelmiş en iyi Çalışma Bakanı kimdi?” isimli anket sona erdi. 2 bin 556 kişinin oy kullandığı ankette, Çalışma Bakanlığı görevini yürütmüş olan Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Koral Çağman, Zeki Çeler, Ersan Saner ve Asım Akansoy isimleri yer aldı. Ankette 1,710 oy ile Zeki Çeler en yüksek oyu aldı. Çeler’i 325 oy ile Faiz Sucuoğlu takip etti. Hasan Taçoy ankette 221 oy aldı. Ersan Saner 120 oy alırken, Asım Akansoy 94 oy, Koral Çağman ise 86 oy aldı. 
Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber gündem Kıbrıs’ın kendi datasında oluşturduğu ankete yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Katılımcılara eski ve yeni çalışma bakanlarının performansları soruldu. Buna göre en çok oy alan zeki çeler ilk sırada, ikinci ise kısa süre önce başbakanlık yapan Faiz Sucuoğlu, üçüncü sırada, şuan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini sürdüren Hasan Taçoy oldu. Koral Çağman ise en düşük oyu alarak ankete giren bakanlar arasında sonuncu sırada yer aldı. 
Girne Belediye Başkan adaylığına hazırlanan Zeki Çeler, popülerliğini sürdürüyor. Çeler’in aynı zamanda Belediye Başkanlık seçim turlarına başladığı ve özellikle genç seçmen tarafından da takdir edildiği gelen bilgiler arasında.

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