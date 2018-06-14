Çeler: "Asgari Ücret Değişiklik Yasası zaman alacak"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, artan hayat pahalılığı karşısında neredeyse eriyen asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için bir süredir hükümete çağrı yapan sivil toplum örgütleri, dün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ivedi bir şekilde toplanmasını talep etti. Hür-İş Federasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dün başvuru yaptı.

Çalışma Bakanı Çeler: İlgili taraflardan görüş alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gelişen şartlar çerçevesinde dövizin yükselmesinin ekonomik kriz yarattığını söyleyerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp toplanmayacağına ilişkin ilgili taraflardan en kısa sürede görüş alınacağını belirtti.

Çeler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mart ayında toplandığını ve bu aya kadar olan hayat pahalılığının ve enflasyon oranının dahil edildiğini anımsatarak, bir sonraki toplantının 6 ay sonrası olan eylül ayına denk geldiğini, ancak şimdi değişen şartlar gerekçesiyle daha erken toplanılması için tüm taraflardan görüş alınacağını belirtti.

Çeler, Asgari Ücret ile ilgili yasanın değişmesi için çalışmanın sürdüğünü ifade ederek, en azından kademeli olarak ne yapılabilir konusunda bir düşüncenin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

“Asgari Ücret Değişiklik Yasası zaman alacak”

Çeler, bu aşamada yasanın biraz daha zaman alacağını belirterek, birçok yasada değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Çeler, “Bakanlığımız birçok konuyla ilgilenmektedir. Bu konuya da zaman ayırıyoruz. Bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Çeler, Asgari Ücret ile ilgili birbirine bağlı olan birçok yasanın bulunduğuna vurgu yaparak, bunun düzenlenmesi için çok ciddi bir çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

HÜR-İŞ, Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu

Bu arada, Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için dün yasal mevzuat gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptığını açıkladı.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, 2018’in ilk beş ayında dövizdeki yükselme ve hayat pahalılığının halkın tüm kesimlerini perişan ettiğine işaret ederek, mart ayında belirlenen asgari ücretin bugüne dek yüzde 10 eridiğini, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretlinin yaşam savaşı verdiğini kaydetti.

Yeltekin, seçim yasakları biter bitmez Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduklarını ifade ederek, Bakan Zeki Çeler’in de konuya hassasiyetle yanaşacağına inanç belirtti.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı: Niyet varsa yasa bir haftada da değişebilir

Öte yandan TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı ise, son asgari ücret belirlenirken Çalışma Bakanı da dahil olmak üzere asgari ücret komisyonunun şeklinin tamam olmadığı, özellikle işçi sınıfının burada doğru düzgün temsil edilmediğinin, kriterlerin değişmesi gerektiği konusunda hem fikir olunduğunu belirterek, Asgari Ücret Yasası üzerinde yapılması gereken değişikliklerin örgütlerden talep edildiğini kaydetti. Bıçaklı, TÜRK-SEN adına değiştirilmesi gereken kriterlerin yazılı olarak gönderildiğini belirterek, şöyle devam etti, “bu görüşler yapıldıktan sonra ivedi olarak komisyonun ve tarafların toplanılacağı söylendi, ancak bu zamana kadar pek somut bir şey göremedik. Bu konuda Çalışma Bakanlığı çalışıyor mu, bilgi sahibi değilim.”

Yasayı değiştirmek zaman alabilir, ancak asgari ücret günün koşullarına göre bir an önce belirlenmelidir. Bana göre niyet varsa yasa bir haftada da değişebilir.”

Aslan Bıçaklı, “Asgari ücret yasasının taraflar da çağrılarak yapılacak olan toplantılarla hemen Meclis’e götürülüp ivedilik alınıp değişiklikler yapılabilir” diye konuştu.

“Açlık sınırı altında olanlar var”

Bıçaklı, dövizden kaynaklı yaşanan patlamalardan dolayı ülkedeki bütün tüketim maddelerine zam yapıldığına dikkat çekerek, zamların sonucunda halkın bütününün yüzde 40 oranında alım gücünün azaldığını söyledi. Özellikle özel sektörde günde 12 saat çalıştırılan sendikasız işçilerin resmen açlık sınırının altında kaldığını belirten Bıçaklı, hükümet edenlerin çok acil olarak yapması gereken iki konunun olduğunu ifade etti. Bıçaklı, asgari ücret komisyonunun ivedi olarak toplanması gerektiğini belirterek, çalışan asgari ücretlilerin kaybettikleri alım gücünü yerine koyacak şekilde 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi için karar üretmesi gerektiğini söyledi. Bıçaklı, ülkedeki dövizden dolayı pahalılığın ve alım gücünün düşmesinden dolayı asgari ücret dışında maaş alanların da alım gücünün aynı oranda azaldığını belirtti.

“Hayat pahalılığı 6 ayda bir değil, 2 ayda bir uygulanmaya konmalı”

Herkesi kapsayacak şekilde eşel mobil sistemde de eksiden olduğu gibi iki ayda bir uygulanmaya konması gerektiğini söyleyen Bıçaklı, altı ayda bir uygulanan hayat pahalılığının artık anlamını yitirdiğini kaydetti. Aslan Bıçaklı, bunun özel sektör çalışanına da uygulanması gerektiğini ifade ederek, “halkın bütününün bir an evvel kaybettiği alım gücünü yerine koyacak tedbirler alınmazsa önümüzdeki günlerde devlet okullarında eylül ayında patlama olacak, borcu olan ödeyemeyecek, bankalarda haciz işlemleri başlayacak” diye konuştu.