Çeler: Asgari ücret konusunda içim rahat

Çeler, asgari ücretlinin ev alma konusundaki açıklamalarının orada olduğunu, asgari ücret ve burs tüzüğü ile ilgili değişiklik gerektiği sözlerini unutmadığını, muhalefette daha dikkatli konuşulması gerektiğine katıldığını söyledi. Çeler, asgari ücretin değişmeyeceğini, rakamın 3 bin 150 TL olarak kalacağını, işveren ve işçilerin bu rakamı beğenmediğini kaydetti ve bu konudaki çalışma ve görüşmeleri anlattı.
Çeler, asgari ücret belirlenirken yapılan çalışmaları anlatarak, ayrıca bu konuda bir tüzük çalışması yaptıklarını ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için adım attıklarını kaydetti.
Çeler, ölümlü kazalarda tutuklama yaptıramadıklarını, bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirterek, ölen insanların ailesine neyin hesabını vereceklerini sordu, “para var huzur var” diyen kişilerin inşaatlarında meydana gelen bu kazalara karşı denetim ve önlemlerin artırılacağını kaydetti.
Saner de yeniden söz alarak, Çeler’in açıklamalarını değerlendirdi, bazı sorular sordu ve Çeler ile çalışma yaşamına dair karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.
sn bakan bir de özeli denetleyip yıllık en az asgari ücret oranında ya da enflasyon oranında zam yapılır mı normal maşşalara kontrol etseniz... asgari ücret yıllı %33, hayat pahalılığı enflasyon belli, ama işveren %10u bile yapmıyor...
sonuç nedir,ölen ölür kalan sağlar devam,özelde çalışanda sefalate devam..ben buna bakarım
benimde vicdanım rahat asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum çok şükür,çalmadan çırpmadan.
Tarih sizi Kktc tarihinin en kötü hükümet olarak yazacak.Biede içim rahat diyor.Allah seni bildiği gibi yapsın.