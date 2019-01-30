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Çeler: Asgari ücret konusunda içim rahat

Çalışma Bakanı Zeki Çeler, Meclis’te yaptığı konuşmada, asgari ücret ile ilgili içinin rahat olduğunu belirterek, bu konuda rakam vermediğini ve bunun bilindiğini kaydetti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:55
Çeler: Asgari ücret konusunda içim rahat

Çeler, asgari ücretlinin ev alma konusundaki açıklamalarının orada olduğunu, asgari ücret ve burs tüzüğü ile ilgili değişiklik gerektiği sözlerini unutmadığını, muhalefette daha dikkatli konuşulması gerektiğine katıldığını söyledi. Çeler, asgari ücretin değişmeyeceğini, rakamın 3 bin 150 TL olarak kalacağını, işveren ve işçilerin bu rakamı beğenmediğini kaydetti ve bu konudaki çalışma ve görüşmeleri anlattı.

Çeler, asgari ücret belirlenirken yapılan çalışmaları anlatarak, ayrıca bu konuda bir tüzük çalışması yaptıklarını ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için adım attıklarını kaydetti.

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Ortak noktayı bularak ve kimsenin hakkını yemeden ve yedirmeden adımları atmaya çalıştıklarını, kimseyi kandırmaya çalışmadığını, doğruyu söylemeye devam edeceğini ifade eden Çeler, ölümlü kazaların artış göstermesini üzüntüyle karşıladıklarını, bu konuda önlem ve denetimlerin artırılması için çalıştıklarını, izinleri yavaşlattıklarını, inşaatlara kamera sistemi dahil önlemlerin artırılacağını vurguladı.

Çeler, ölümlü kazalarda tutuklama yaptıramadıklarını, bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirterek, ölen insanların ailesine neyin hesabını vereceklerini sordu, “para var huzur var” diyen kişilerin inşaatlarında meydana gelen bu kazalara karşı denetim ve önlemlerin artırılacağını kaydetti.

Saner de yeniden söz alarak, Çeler’in açıklamalarını değerlendirdi, bazı sorular sordu ve Çeler ile çalışma yaşamına dair karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

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Son Güncelleme: 30.01.2019 14:43
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberRakamMeclisAsgari ücretÇalışma Bakanı Çeler
Yorumlar
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nnn 2019-01-30 14:01:41

sn bakan bir de özeli denetleyip yıllık en az asgari ücret oranında ya da enflasyon oranında zam yapılır mı normal maşşalara kontrol etseniz... asgari ücret yıllı %33, hayat pahalılığı enflasyon belli, ama işveren %10u bile yapmıyor...

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yurttaş 2019-01-30 12:10:07

sonuç nedir,ölen ölür kalan sağlar devam,özelde çalışanda sefalate devam..ben buna bakarım

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kardeş 2019-01-30 12:14:54

benimde vicdanım rahat asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum çok şükür,çalmadan çırpmadan.

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Ertaç Eser 2019-01-30 15:40:58

Tarih sizi Kktc tarihinin en kötü hükümet olarak yazacak.Biede içim rahat diyor.Allah seni bildiği gibi yapsın.

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