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Çeler: "Asgari ücreti ödeyemeyecek işletmeler var"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu yılın ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:20
Çeler: "Asgari ücreti ödeyemeyecek işletmeler var"

Çeler, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantının başında yaptığı açıklamada, görevde olduğu sürede işvereni de ezdirmeden, halkın ve çalışanın yanında durmaya çalıştığını belirtti. Son toplantının kendisinin sağlık sorunu nedeniyle iptal edildiğine işaret eden Çeler, sağlık sorunu gerekçesine inanmayanların olmasının kendisini üzdüğünü kaydetti.

Bugün asgari ücretin belirlenmesini arzu ettiğini kaydeden Çeler, son birkaç gündür basında çıkan bazı rakamlara pozitif baktığını belirtti.

Asgari ücretin belirlenmesinde iş güvencesinin de dikkate alınması gerektiğini kaydeden Çeler, asgari ücreti ödeyemeyecek işletmelerin de bulunduğuna işaret ederek, her iki kesimin de duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ise, iyi bir yaşam seviyesinin herkesin hakkı olduğunu ancak asgari ücreti belirlerken ekonomik verilerin neyi gösterdiğine de bakmak gerektiğini kaydetti.

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Türk Lirası’nın değer kaybıyla Ağustos 2018’de baş gösteren ekonomik krizin bedelini en ağış şekilde işverenin ödediğini savunan Aroğlu, değerlendirme yaparken milli gelire de bakılması gerektiğini belirtti. Aroğlu, “Ekonomideki daralmayı dikkate almadan alınacak bir popülist karar bizi daha sonra kabusa itecektir” uyarısında bulundu.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri (Hür-İş) Ali Yeltekin, ekonomik kriz sonrasında asgari ücretli işçilerin nasıl geçindiğinin soru işaret olduğunu, bu nedenle asgari ücretin değişmemesi yönde bir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Asgari ücretin geçim ücreti olmadığını, en düşük vasıfsız iş gücü için ortaya konmuş bir ücret olduğunu kaydeden Yeltekin, kalifiye olsun olmasın işçilere verilen ücretin 2 bin 279 TL olduğunu söyledi. 105 bin kişinin asgari ücretin ne olacağını duymayı beklediğini belirten Yeltekin, devletin bu durumu düzeltmesi gerektiğini kaydetti.

Yaptıkları bir araştırmada gıda ihtiyacı hariç dört kişilik bir ailenin bin 384 TL’ye ihtiyacı olduğunu kaydeden Yeltekin, ekonomik krizin baş gösterdiği Ağustos 2018’den sonra gıda fiyatlarının yüzde 40 zamlandığına işaret ederek insana verilen değerin en önemli şey olması gerektiğini belirtti.

İşverenin yerel iş gücüne daha çok destek vermesi gerektiğini de belirten Yeltekin, “Sektörel bazda en düşük ücret belirlenmesi lazım” dedi.

Detay Gazetesi

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Son Güncelleme: 21.01.2019 15:25
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberZeki çelerAsgari Ücret Tespit KomisyonuAsgari ücret
Yorumlar
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kktc 2019-01-21 16:15:08

Ödeyemeyen kapatsın is sahası açılsın ödeye bilen işlesin. sen odeyemen diye biz bedavaya mı çalışalım odeyemessen çalıstırma. Ha tabi bunu yapabilmen icin pakistandan Gelenlerin onunu kesmen lazım orası ayrı bir konu. 10 liralik malı 50 lıraya satıp %300 %400 kar imaji uygulayan tek esnaf burda kusura bakmaylım ama kktc dir.

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ER 2019-01-21 15:50:40

NE DEMEK ASGARI UCRETİ ODEMEYECEK İŞLETMELER VAR DEMEK BUNU SOYLEYEN BAKAN BU NASIL İŞTİR YAA SİZ BUNU SÖYLERSENİZ ADAM ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA CALIŞTIRMAYA EŞEK ARAR VE SIZLERDE IZLERSINIZ

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nnn 2019-01-21 15:29:18

asgari ücretin altında adam çalıştırılamayacak ama binlerce kişi var asgari ücretin altında çalışan...

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Lay Lay Lom 2019-01-21 15:40:14

Siyasilerin söylediğinin %80'i söylemdir. Hani en az 3500 TL olmalıydı. Daha döviz bile böyle değildi o günlerde...

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Vatandaşcik 2019-01-21 16:20:01

"Çeler, asgari ücreti ödeyemeyecek işletmelerin de bulunduğuna işaret ederek" sn Bakan hâlâ daha ilaçların etkisindesiniz galiba. Geçmiş olsun tekrardan :)))

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Ertaç Eser 2019-01-21 16:48:57

Vah zavallılar

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Ertaç Eser 2019-01-21 16:52:36

Memurlara düzenli zamları yaparsınız ama.Dönersiniz emekli çıkınca çok güzel birde emekli maaşcığı,oda yetmedi güzel okkalı bir de tazminatcık,

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Ayse kan 2019-01-21 16:52:16

O zaman devlet desteği verin.

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