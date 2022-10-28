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Çeler: Belediyede iş barışı sağlayacağım

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeker, Genç TV’de yayınlanan “Didem Gürses ile Alternatif” programına katıldı ve Didem Gürses’in sorularını yanıtladı.

28 Ekim 2022 Cuma 13:25
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Çeler: Belediyede iş barışı sağlayacağım



Zeki Çeler, Girne’de kötü gidişe dur deyip, yeniden kenti cazibe ve çekim merkezi yapmak için aday olduğunu ifade ederek vizyonu ve projelerinden bahsetti.

“Dijital belediyecilik uygulanacak”

Vizyonundan bahseden Zeki Çeler, kenti hak ettiği noktaya getirmek için dijitalleşme, kurumsallaşma, markalaşma, yaşam kalitesini artırma ve şehir ekonomisini güçlendirme konularında projelerinin olduğunu dile getirdi. Zeki Çeler, vatandaşın belediyeye gelmeden ödeme ve birimlere başvuru yapma konusunda verimli çalışan dijital belediyeciliği uygulayacağını anlattı.

“Belediye kurumsallaşacak, herkesle uyum içinde çalışacağım”

Çeler, belediye içindeki tüm birimlerin birbirinden haberdar olacağı ve koordineli bir şekilde çalışıp, vatandaşın sorunlarının süratle çözüleceği kurumsallaşmayı da sağlayacağını kaydetti. Çeler, başkanlığa seçilmesinin ardından belediyedeki huzursuzluğu gidereceğini, herkese eşit ve adil yaklaşarak iş barışı sağlayacağını söyledi. Belediye içinde ve Bel-Paz’da çalışanlarla uyum içinde görev yapacağını anlatan Çeler, Bel-Paz çalışanları için toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşma konusunda girişim yapacağını aktardı.

“Yaşam kalitesini artıracak projeler hazır”

Çeler ayrıca yaşam kalitesini artırmak için araç trafiği, toplu taşıma, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması, denize erişim, antik liman, kent güvenliği, aydınlatma, yeşil alanlar, yaşlılara bakım, çocuk kreşi, bakıcı hizmeti, yürüyüş ve bisiklet yolları konularında çözüm önerilerinin olduğu projelerin konularında uzman kişiler tarafından hazırlandığını vurguladı.

“Turizm ve butik otelcilik desteklenecek”

Çeler, şehrin ekonomisini güçlendirmek için yapılacak imaj ve marka çalışmalarıyla Antik Liman’ın arka sokaklarında, Türk Mahallesi’nde ve köylerde turizm ve butik otelciliği destekleyeceğini dile getirdi. Girne’nin yeniden cazibe ve çekim merkezi olmasıyla kentte zaman ve para harcamak için daha çok insanın geleceğini belirterek, esnafın bu durumdan olumlu etkileneceğini vurguladı.

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