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Çeler: Birileri içeri girmeden bu iş olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ulaş Barış'ın Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu Gündem programına katılarak çalışma yaşamına dair önemli açıklamalarda bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:33
Çeler: Birileri içeri girmeden bu iş olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, son yaşanan ölümlü iş kazası hakkında da açıklama yaparak; ‘‘Olay günü de inşaatta tedbirlerin alınmadığına dair gerekli söylemleri yapmamıza rağmen orada biraz yanlış icraat yapıldı. Lefkoşa Polis Müdürü'ne tutuklama gerektiğini söylememe rağmen yapılmadı. Bunun peşini bırakacak da değilim. Eli zayıf olanlardan, bir şey yapamayacak olduğunu anladığında bırakacak olanlardan değilim. Konu kesinlikle yargıya taşınacak. Bir ceza davası bir de bizim hukuk davamız var..’’ ifadelerini kullandı.

Çeler: ‘’ Birileri içeri girmeden bu iş olmayacak’’

Yaşanan ölümlü iş kazalarının, birilerinin cezasını çekmeden önlenemeyeceğine dikkat çeken Çeler, adaya gelen işçilerin eğitilmeden sektöre girdiğini söyledi. İnşaat sektörünün durmak bilmeyen bir sektör olduğunu vurgulayan Çeler, Bakanlık ile K.T. İnşaat Müteahhitleri ve K.T.İnşaat Taşeronları Birliği arasında bir protokol imzalanacağını ve taraflara ciddi sorumluluklar yükleneceğini belirtti. Protokol kapsaminda, işverenlere inşaat sektöründe birtakım kolaylıklar getirileceğine değinen Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da yeni yükümlülüklerin ekleneceğini ifade etti. 
Çeler konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘’ Bu denetimleri sadece biz değil kendilerinin de yapıp bu sorumluluğa paydaş olmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu işin kaçarı yok. Birileri cezasını çekmezse ne yaparsak yapalım birileri içeri girmeden bu iş olmayacak. İnsanlar damdan düşen kedi ya da kuş yavrusu değildir. Ana evladıdır, insandır, candır.
Ölen kişini rengi, dini, kökeni önemli değildir benim için. Müfettiş sayısı yeterli değil. Biz sadece inşaatlaarı değil işyerlerini de denetliyoruz. " şeklinde konuştu.

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Çeler: "Toplumsal Seferberlik Devam Edecek "

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz düşünüldüğünde hükümetin seferberlik çağrısı ile belli bir bir kesintiye gidilmesinin şart olduğuna dikkat çeken Çeler; " Yaşanan ekonomik krizin atlatılması için belli bir kesintiye gidilmesi şarttı. Bunu mesailer üzerine yapmayı düşündük, yerine alternatif tam sunulamadı. Bir anda da bilgi kirliliği içinde bir yaygara koptu. Bakandan, milletvekili, cumhurbaşkanından kesintiye gidildi. En üstten başlanıldı. Bu müdürlere, müsteşarlara da uygulansın. Onlar da ellerini taşın altına koysun. Diğer yandan sağlıkçılara yapmıyorsunuz da neden gümrükçülere yapıyorsunuz dediler. Bunu anlatmakta güçlük çektik. Ortak noktada hareket edilerek bu seferberlik başlatıldı. Bitmiş değildir. Devam edecek." Dedi. Çeler, toplumu rahatlatma ve krize hazırlıklı olabilmek amacıyla Hükümetin gerekli adımları attığını ve Bakanlığının da ciddi çalışmaları olduğunu da ifade etti.

Çeler: " Turizm Çalışanlarına 1.000-1.500 TL Arasında Teşvik Verilecek’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek istihdam projeleri hakkında da bilgi veren Bakan Çeler, İstihdam Destek Fonu’ndan turizm sektöründe çalışanlara ek maaş desteği yapılacağı müjedesini verdi.

Çeler konuşmasına şu şekilde devam etti: " Belli sektörlerde KKTC vatandaşlarını istihdam ettikleri takdirde sosyal sigorta primlerini devlet karşılıyordu. Yine karşılayacak. Kıbrıslılar tembeldir demem, dedirtmem, diyen olursa da potinlerle girerim. Ama 3 faktör vardır. Birincisi sosyo-kültürel sebepler. Kendilerini orada çalışmaya layık görmez. İkincisi maaşlar. Kimse gidip de 2.500 liraya bir restoranda, otelde çalışma saatleri 8 saatin üzerinde, düzensiz, izinlerini kullanamadığı bir yerde çalışmak istemez. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Çalışma saatlerini düzenleyebilmek ve haklarını tam alabilmeleri için bu teşviği yapalım, sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini biz ödeyelim ama bunlar da toplu iş sözleşmesi altında olsunlar. Ve bir maaş desteği bizden olsun istedik. İstihdam Destek Merkezi'nde paramız var. Tamamen bu iş için hazırlanan bir fondur. İşleyecek olanlara da destek olmak için karar aldık. 2 hafta içinde sonuçlanacak ve hayata geçireceğiz. Otelde, cafede, restoranda vb. turizm alanındaki sektörlerde çalışanlara ek maaş desteği yapacağız. Rakam vermek çok doğru olmaz. Ama 1000-1.500 TL arasında bir para söz konusu olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerEkonomiHaberGündemKıbrıs
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umit tekin 2018-09-03 17:44:01

Sayin Celer,yapmak istediklerinizi insAllah basarirsiniz. Dusunceleriniz cok guzel.Simdiye kadar bu konularda herhangi bir girisim olmadi .Sebebi de belli. RUSVET.

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Sarı 2018-09-03 19:58:08

Sn Bakanım projeleriniz çok güzel.İnşAllah engelsiz hayata geçer..Samiöiyet ve dürüstlüğünüze olan inancımız tamdır.En önemlisi cesur olmanıza hayranız..Allah yardımcınız olsun...

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