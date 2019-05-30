Çeler: Bu halk dondurmayı bile üfleyecek

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Arsa hobisi ile arsa fobisi olanların hükümetinin başarılı olmasını dilerim” dedi.
Çeler, “Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır, öyle bir yaktık ki 2,5 haftada bu halk dondurmayı bile üfleyecek” şeklinde konuştu.
Son dönemde televizyonda dinlediği eleştirilerden ve ithamlardan dolayı üzüldüğünü dile getiren Çeler, eski Bakanlar Kurulu’nun bir televizyon programında bir araya gelerek yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değindi.
Çeler, yarım kalan projelerle ilgili detaylı bilgi verdi.
Dörtlü kualisyom döneminde bu ülkeye TC yardımı olmadı. TC hükümeti KKTC deki ordusunun giderlerini dahi ödemedi. Tümünü KKTC hükümeti karşıladı. Bu bir doğrudur.
Güzel söz :) Gerçi fobisi olanların da hobisi haline geldiğini duymaya başladık. Hayırlısı bakalım.
sen bakan olduğun zamanda en çok iş kazası olduğunu unutun sanırım burada atıp tutan işte yüre hade barra
Şimdiye gadar hiç yalan söylemedin. Yapacam dediğinida yapdın. İşciyi iş verenden, zorbalardanda çoluğu çocuğu korudun. Yapaman dedikleri ne varısa yasadır yaparım dedin yapdın. Yılmakda yorulmakda yok. Devam