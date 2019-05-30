Çeler: Bu halk dondurmayı bile üfleyecek

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Arsa hobisi ile arsa fobisi olanların hükümetinin başarılı olmasını dilerim” dedi.

Çeler, “Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır, öyle bir yaktık ki 2,5 haftada bu halk dondurmayı bile üfleyecek” şeklinde konuştu.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet olabilmenin apayrı bir şey olduğunu kaydeden Çeler, “yoksa biz de kapı kapı gezer o parayı bulurduk” diye konuştu.

Son dönemde televizyonda dinlediği eleştirilerden ve ithamlardan dolayı üzüldüğünü dile getiren Çeler, eski Bakanlar Kurulu’nun bir televizyon programında bir araya gelerek yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değindi.

Çeler, yarım kalan projelerle ilgili detaylı bilgi verdi.