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Çeler: Bu halk dondurmayı bile üfleyecek

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:24
Çeler: Bu halk dondurmayı bile üfleyecek
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TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Arsa hobisi ile arsa fobisi olanların hükümetinin başarılı olmasını dilerim” dedi.

Çeler, “Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır, öyle bir yaktık ki 2,5 haftada bu halk dondurmayı bile üfleyecek” şeklinde konuştu.

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Kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet olabilmenin apayrı bir şey olduğunu kaydeden Çeler, “yoksa biz de kapı kapı gezer o parayı bulurduk” diye konuştu.

Son dönemde televizyonda dinlediği eleştirilerden ve ithamlardan dolayı üzüldüğünü dile getiren Çeler, eski Bakanlar Kurulu’nun bir televizyon programında bir araya gelerek yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değindi.

Çeler, yarım kalan projelerle ilgili detaylı bilgi verdi.

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Magusalı 2019-05-30 15:58:11

Dörtlü kualisyom döneminde bu ülkeye TC yardımı olmadı. TC hükümeti KKTC deki ordusunun giderlerini dahi ödemedi. Tümünü KKTC hükümeti karşıladı. Bu bir doğrudur.

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Mağusalı 2019-05-30 17:45:30

Güzel söz :) Gerçi fobisi olanların da hobisi haline geldiğini duymaya başladık. Hayırlısı bakalım.

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vatandaş 2019-05-30 19:06:20

sen bakan olduğun zamanda en çok iş kazası olduğunu unutun sanırım burada atıp tutan işte yüre hade barra

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Kıbrıslı 2019-05-30 20:01:08

Şimdiye gadar hiç yalan söylemedin. Yapacam dediğinida yapdın. İşciyi iş verenden, zorbalardanda çoluğu çocuğu korudun. Yapaman dedikleri ne varısa yasadır yaparım dedin yapdın. Yılmakda yorulmakda yok. Devam

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