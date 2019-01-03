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Çeler: “Çalışanların sosyal güvenlik yatırımları eksiksiz olmalı”

Çeler, KTAMS’ı kabul etti...

03 Ocak 2019 Perşembe 16:51
Çeler: “Çalışanların sosyal güvenlik yatırımları eksiksiz olmalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) başkanı Güven Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Ziyarette ilk sözü alan KTAMS başkanı Bengihan, kendisini kabul eden Çeler’e teşekkür ederek, ziyaret amacının KTAMS’ın yapılan referandumla Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) yetkili sendika olmasının ardından karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi vermek olduğunu söyledi.

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Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki sorunların başında çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmamasının geldiğini belirten Bengihan, bu konuda Çeler’le görüş alışverişinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bengihan’a kendilerini bu konuda bilgilendirdiği için teşekkür ederek son bir haftadır konunun gündemlerine geldiğini söyledi.

Tüm sektörlerde çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının eksiksiz olması gerektiğini ve bakanlık olarak bu konuya büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Çeler; özel üniversitelerin denetlenip yatırımları eksik olanlara cezai işlem uygulandığı gibi bir vakıf üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin de aynı işlemlere tabi tutulabileceğini söyledi.

Çeler, bu konunun takipçisi olacaklarını ve gereken uygulamanın en kısa sürede yapılacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerçalışanlarSosyal Güvenlik YatırımlarıHaberGündemKıbrıs
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Magusalı 2019-01-03 18:59:23

Yasa değişmeli, çalışanlar yapılan yatırımların ne olduğunu bilmiyor. Her ay yatırımının ne olduğu daire taraflından bildirilmelidir.

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