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Çeler, çalışma hayatına ilişkin yasal değişikliklere değindi

TDP Milletvekili Zeki Çeler, mecliste yaptığı “İş Yasası ve Örgütlenmeyi Bitirmeyi İsteyen Hükümete Karşı” konulu konuşmasında, toplu iş sözleşmesi, sendikalaşma ve çalışma hayatına ilişkin yasal değişikliklere değindi.

17 Haziran 2021 Perşembe 19:54
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Çeler, çalışma hayatına ilişkin yasal değişikliklere değindi

Hükümetin, Türkiye’de bile olmayan bir değişikliği istediğini söyleyen Çeler, demokrasiye darbe vuracak bir düzenlemenin ısrarla gündeme sokulduğunu belirtti.

Çeler, toplu iş sözleşmesine ilişkin yasal değişiklikleri değerlendirerek, “hükümetin bu değişikliği basit bir düzenleme gibi göstererek, bakanı da kandırarak yasanın meclisten geçmesini sağlamaya çalıştıkları” iddiasında bulundu.

Ülkede yaşananları Türkiye’de daha fazla anlatmak gerektiğini söyleyen Çeler, “Yüzünüzü döneceğiniz yer kendi ülkeniz, insanınız olmalıdır” dedi.

Adil bir yönetim yaratılması çağrısında bulunan Çeler, “Kemerinizi sıkmaya yukarıdan başlayın” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi, sendikalaşmanın bitirilmesinin ülkeye yarar sağlamayacağını söyleyen Çeler, sendikalaşma biterse ülkenin de biteceğini savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a istifa etmeme çağrısında bulunan Çeler, “Sendikalaşmayı bitiren bakan olarak anılma, istifa etme ve Başbakana ‘bu yasayı geri çekmeden hiçbir konuya onay vermeyeceğim’ de. Başlatmış olduğunuz yanlışı sen ortadan kaldır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İş Yasası Ve Örgütlenmeyi Bitirmeyi İsteyen Hükümete Karşı
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