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ÇELER: “DENETİMLER ETKİN YAPILMALIYDI”

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:49
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ÇELER: “DENETİMLER ETKİN YAPILMALIYDI”

ÖZEL HABER

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulan hükümette görev yapan isimlerin, tecrübeli olması gerektiğine, çünkü çok zor bir süreçten geçtiğimize vurgu yapan Çeler, vergiler konusunda da konuştu ve “Vergiyi en çok verenler, en çok kazananlardır. Bu kazananlardan vergilerini toplayamayan ve buna suiistimal eden hükümetler de var. Yaptırımlar da yapılamıyor. Çünkü kurultaylar var, seçim var” dedi.

Kapalı kaldığımı süreçte, özel sektör çalışanlarına nasıl katkı sağlayacağımızın belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Çeler, “Tüm sektör temsilcileriyle görüşülüp ona göre kararlar alınması gerekiyordu. Turizm sektöründe, turizmin paydaşlarıyla görüşülüp kararlar alınmalıydı ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılması gerekiyordu” dedi.

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