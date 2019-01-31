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Çeler: Gidenler candır, başka bir şeye benzemez!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,sosyal medya hesabından, iş sağlığı ve güvenliği hakkında açıklama yaptı

31 Ocak 2019 Perşembe 13:10
Çeler: Gidenler candır, başka bir şeye benzemez!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,sosyal medya hesabından, iş sağlığı ve güvenliği hakkında açıklama yaptı.Çeler "Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda da birlik olup gencecik insanların sırf sizin umursamaz bazı (birçok) birlik üyeleriniz yüzünden ölmemeleri için de bir zahmet birlik olup kendi içinizi temizleyin. Bunu bakanlık olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil! " ifadelerini kullandı.

İşte Çeler'in paylaşımı....

İşinize geldiğinde nasıl birlik olup hepimiz batıyoruz, sıkıdayız, deyip sokaklara dökülüyorsunuz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda da birlik olup gencecik insanların sırf sizin umursamaz bazı (birçok) birlik üyeleriniz yüzünden ölmemeleri için de bir zahmet birlik olup kendi içinizi temizleyin. Bunu bakanlık olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil! 
Bir yıldır ha bugün ha yarın birbirinizi denetleyip uyaracaksınız diye beklettiniz bizi. Ama canlar gidiyor ! Hesap vermeye gelince de binbir dereden su getirmeler! 
Önlemini al işine devam et! 

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Düşüp ölenler kırlangıç yuvasındaki kuş yavrusu değil, (kaldı ki ona bile yürek sızlar) ... nereli olduğunun önemi yok! ana yavrusudur, eşdir, babadır, evlattır. 
Sizin gayleniz olmayabilir ama bizim gaylemizdir! 
Artık kendi özeleştirinizi yapın, düşüp ölenlerin, önlemler alınmadığı için risk altında çalışanların yerine kendi evladınızı koyun ve bu önlemleri usulü ile alın. 
Gidenler candır, başka bir şeye benzemez, geri gelmez!

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerSosyal Medyaİş Sağlığı Ve GüvenliğiHaberGündemKıbrıs
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