Çeler: Girne’de siyasi ve yönetici tecrübesine ihtiyaç var

“Siyasi ve yönetici tecrübesine ihtiyaç var”

Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin başına genç ve dinamik bir başkan gelmesi gerektiğini savunarak, kötü yapıyı düzeltmek için ekip çalışmasına, vizyona ve tecrübeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çeler, belediyedeki çalışmaları verimli kılmak için siyasi ve yönetici tecrübesine ihtiyaç olduğunu anlatarak, “Girne’nin hak ettiği noktaya gelmesi, belediye içinde iş barışın sağlanması, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılması ve doğru finans yönetimi için tecrübe gereklidir. Tecrübeler kazandığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı dönemimde yaptığım çalışmaları vatandaş halen takdir ediyor. Göreve geldiğimde ekibim ve belediye çalışanlarıyla birlikte projeler üreteceğiz” dedi.

“Şehir planlama ve trafik uzmanlarıyla birlikte çalışıyorum”

Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin Trafik Ulaşım Master Planı’na sahip olmasına rağmen planın uygulanmadığına dikkat çekti. Zeki Çeler, Semih Sancar Caddesi’nde yapılan çalışmanın Trafik Ulaşım Master Planı’nda uygulandığı şekilde yer almadığını vurguladı. Çeler, Girne’de yaşanan trafik sorununu çözmek için şehir planlama ve trafik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını kaydetti.

“Köprüler ve alternatif kaçış yolları yapılmalı”

Girne’nin en büyük sıkıntıları arasında trafiğin olduğunu anlatan Çeler, “Trafiğin rahatlaması için okul başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili Eğitim Bakanlığı’ndan düzenleme yapılmasını isteyeceğiz. Ozanköy ve Doğanköy üzerinden alternatif kaçış yolları yapılmalı. Köprüler yapılmalı, alternatif yollar Lefkoşa anayoluna bağlanmalı ve doğu çevre yolu için hükümete baskı yapılmalı” dedi.

“Belediyenin finans durumu iyi değil”

Belediyenin maddi durumu ile ilgili konuşan Çeler, “Belediyenin finans durumu iyi değil borçlanarak yatırım ve maaş ödeniyor. Belediye gelirlerini tam olarak toplamıyor. Göreve geldiğimizde tahsilat oranını artıracağız” diye konuştu.

“Belediyede ekip çalışması oluşturulamadı ve iş barışı sağlanamadı”

Sunucunun, ‘Başkan artık yorulduğundan dolayı mı başarısız’ sorusunu yanıtlayan Çeler, şöyle konuştu:

“Başkan yıllardır belediyede memur ve müdür olarak görev aldı son 8 yıldır başkanlık yapıyor. Belediyede ekip çalışmasını oluşturamadı. İş barışını sağlayamadı. Huzursuzluk olan yerde hizmet olmaz. Belediye başkanı ile personel arasında da iletişimsizlik var. Ekip ruhu yerine tek imza. Belediyede müdür var mı? Resmi olarak bu görevi yürüten biri var mı? Birimler kendi uzmanlıkları üzerinde söz hakkına sahip mi yoksa başkanın tekelinde mi? Tekel olursa işte şehir, Girne bu hale dönüşür. Katılımcı belediyecilikten bahsettiler belediye personeli bile şehrin katılımcısı değil”

“Başkan haberi olmadığını iddia ediyor”

Semih Sancar Caddesi’nde trafik konusunda artan şikayetler üzerine çalışma yapıldığına dikkat çeken Çeler, “Seçime kısa süre kala çalışmalara başladılar, başarılı olamadılar ve çalışmaları yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Başkandan gizli ve onay alınmadan iş yapılmazken, Başkan ‘Mecliste karar alındı, çalışmalarla ilgili haberim yok’ diyor’ ifadelerini kullandı

“Dolmuşların geçiş güzergahları genişletilecek”

Projeleri arasında trafiği rahatlatmak için toplu taşıma konusunda iyileştirmeler olduğunu aktaran Çeler, “Otobüs durakları artırılacak ve dolmuşların geçiş güzergahları genişletilecek. Araçların içi iyileştirilecek. Mobil uygulamalarıyla GPS üzerinden araçlar takip edilecek. Toplu taşıma kullanmak isteyenler bu programlardan yararlanacak” diye konuştu.

“Kent eski ve yeni şehir olarak ikiye ayrılmalı”

Girne Antik Liman’ın, özelliğini ve otantik dokusunu yitirdiğini anlatan Çeler, göreve gelmesi durumunda Girne’yi marka haline getirmek, yeniden cazibe ve çekim merkezi yaparak kente turist getirileceğini söyledi.

Çeler, kentin eski ve yeni şehir olarak ikiye ayrılacağını belirterek, “Eski şehre teşvikler verilerek dönüşüm sağlanmalı. Çarşı ve kordonboyu aydınlatılacak. Girne’nin sosyal ve ekonomik olarak kalkınması için şehirli gibi yaşayacak turistlerin gelmesi için çalışma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Arıtma tesisine 8 yılda yatırım yapılmadı”

Kent içinde denize girilmesinin sağlanması gerektiğini savunan Çeler, “Atık Su Arıtma tesisinin büyük bir sorun olması son 8 yılda yatırım yapılmamasındandır. ‘Maliyetlidir’ demek kolaydır önemli olan para bulmaktır. Hükümetten ve yurtdışından para bulunabilir. Turist kent içinde denize girebilirse, turist şehirde daha çok kalır ve para harcar” dedi.

“Belediyenin yeşil alanları park yeri olarak veriliyor”

Girne’de yapımına izin verilen ancak park yeri ayrılmadığı için park sorunu yaşandığını aktaran Çeler, “Belediyenin yeşil alanları park yeri olarak veriliyor. Yeşil alanlar sadece çocuk parkı, büfe konularak olmaz. Girne’de Alsancak Yürüyüş Yolu gibi alanlar yaratılabilir. Atıl durumda olan alanlar kente kazandırılabilir. Projelerimizi yakında açıklayacağız” diye konuştu.

“Kültür, sanat, halk dansları ve spora katkı koyacağız”

Gençlerin spor yapabilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için kültür, sanat, halk dansları ve spora katkı koyacaklarını dile getiren Çeler, “Kültür ve sanat bizim için vazgeçilmezdir. Festivalleri 12 aya yayacağız. Sadece belli bir kesime göre değil, herkese hitap edecek kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacak. 8 yıldır Girne’de futbol kulüplerine gerekli destek sağlanmadı. Futbol yanında karate ve Judo gibi sporlara da gerekli destek verilecek. Halk danslarına önem vereceğiz” ifadelerini kullandı.