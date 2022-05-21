Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Çeler, HP'nin sine-i millet kararına tepki gösterdi

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) eski Bakan Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Halkın Partisi’nin ‘sine-i millet’ kararını değerlendirdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:15
1 Okunma
Çeler, HP'nin sine-i millet kararına tepki gösterdi

Çeler açıklamasında, “Öyle sine-i millete çekilmekle dışardan mücadele bu ülkenin insanına göre değil” dedi.

Zeki Çeler’in açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Sine-i Millete değil,  Milleti Meclise taşımak lazım.

İmzalanan protokolde bulunan yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaları mecliste (içerden) mücadele ederek, her türlü eylemlilik ve vekilliğin verdiği görevle, yetkiyle, halkı da arkasına alarak. Saatlerce kürsüden inmeyerek olur…

Öyle sine-i millete çekilmekle dışardan mücadele bu ülkenin insanına göre değil. Kimse kusura bakmasın, siyasi kararlarla hata üstüne hata, yanlış üstüne yanlış da bir yere kadar.

Bu yapılan hata ile varolan iktidarı 24+2 ile ilk ara seçimde tek başına iktidar olunmasına sebebiyetten başka birşey de değildir.

Karşımızda takım tutar gibi parti tutup, tüm yaşananlar karşısında hayal kırıklığına uğrayan ama sandıkta yine aynı partiye oy veren fakat değişim beklentisi içinde olan büyük bir çoğunluk var. Örnek: “biz sizi mecliste görmek isterdik, bakan olmanız lazımdı sizin” deyenlere soruyorum “kime oy verdiniz?” Cevap Malum:  e ay anam nasıl beklen beni orda olayım? “

Neysa;

Onları bu zihniyetten kurtarmak için siz içerde biz dışarda, benzer veya farklı platformlarda mücadele etmek zorundayız. Çünkü bu zamandan sonra bizim gidecek başka memleketimiz yok…

Meclisten kaçmak ülkeden göç etmekle eşdeğerdir.

Kalın ve içerde mücadele etmeye devam edin.”

Son Güncelleme: 21.05.2022 18:20
Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerToplumcu Demokrasi Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Erhürman'dan protokole sert tepki!
Erhürman'dan protokole sert tepki!
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim