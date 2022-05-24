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Çeler: İçeriğini, işleyişini bilmedikleri bir reform yapmaya çalışıyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

24 Mayıs 2022 Salı 10:33
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Çeler: İçeriğini, işleyişini bilmedikleri bir reform yapmaya çalışıyorlar

ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler Reformu hakkında konuşan Çeler, “Özellikle UBP’li vekiller, meclis başkanı ve Cumhurbaşkanı ısrarla anayasa yemininden bahsediyorlar. Buradan sayın meclis başkanına çağrı yapmak istiyorum. Her ne kadar reform yapılması gerekli dense de bu seçim yapılmalıdır. Anayasayı delmek diğer tüm yasaların lağvedilmesine neden olmaktır. Anayasayı delmek demek bu saatten sonra sivil itaatsizlik demektir. Eğer namusun ve şerefin üzerine anayasaya bağlı kalacağına yemin ediyorsan bu yeminine sadık kalmak zorundasın. Bence çok ciddi bir konudur. Anayasaya uymamak anayasayı delmek çok ciddi bir şeydir. Yapın seçimi daha sonra da yapın reformu. Tutunacak tek dalımız bu kaldı çünkü. Anayasayı delmek için bin bir bahane uyduruyorlar. Belki anayasa herhangi bir yaptırım içermeyebilir ama ahlaki olarak buna uymak zorundadırlar. Şuan her gün anayasa çiğneniyor. Dört tane batmış belediye birleştiğinde ne olacak? Kurtulacaklar mı yoksa 1 tane batık belediye mi olacak? İçeriğini, işleyişini bilmedikleri bir reform yapmaya çalışıyorlar. Rum tarafı da yaptı bu reformu. 83 milyon Euro kaynak ayırdılar ama bu süreci 8-10 yıla yaydılar. Bu reformla belediyeleri daha fazla batıracaklar ve yerel yönetimleri de tamamen bitirecekler” dedi.

Son Güncelleme: 24.05.2022 10:41
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