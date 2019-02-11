Çeler: İlk kez yatırımlarını düzenli yapanlar ödüllendirildi

Ekonomik kriz nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasası’na ve Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi sigortalıların prim ödemelerinde yüzde 1.5 indirim yapılması ve ödenmemiş prim borçlarına ait gecikme zamlarının indirilmesi hakkında yasa gücünde kararnameler Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yatırımlarını düzgün yapan kurumların bu 1,5’lik indirimden 4 ayda 7 bin 169 iş yerinin 32 bin civarında da kişinin faydalandığını ve bu sürede 1 milyon 544 bin indirim sağlandığını söyledi.

Çeler, bu kararnamenin 4 ay önce Bakanlar Kurulu’ndan onay aldığını ve bu süre içerisinde dairenin primlerin toplanması konusunda bir zarar görmediğini dile getirerek, bu uygulamayla ilk kez sadece af değil yatırımlarını düzenli yapanların da ödüllendirildiğini kaydetti.

Çeler, kararname geçerli olduğu sürece bu indirimlerin devam edeceğini de vurguladı.

Çeler’in konuşmasının ardından yapılan oylamayla birinci tasarı 35 kabul 15 katılmayan oyuyla yasalaştı.

Ardından Meclis Genel Kurulu’nun yine özel gündemde yer alan Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasası’na Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine ilişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı da oylandı.

Tasarı 36 kabul 14 katılmayan oyuyla yasalaştı.