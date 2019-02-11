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Çeler: İlk kez yatırımlarını düzenli yapanlar ödüllendirildi

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Primleriyle İlgili Yasa Gücünde Kararnameler yasalaştı… Prim ödemelerinde yüzde 1.5 indirim

11 Şubat 2019 Pazartesi 17:09
Çeler: İlk kez yatırımlarını düzenli yapanlar ödüllendirildi

Ekonomik kriz nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasası’na ve Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi sigortalıların prim ödemelerinde yüzde 1.5 indirim yapılması ve ödenmemiş prim borçlarına ait gecikme zamlarının indirilmesi hakkında yasa gücünde kararnameler Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yatırımlarını düzgün yapan kurumların bu 1,5’lik indirimden 4 ayda 7 bin 169 iş yerinin 32 bin civarında da kişinin faydalandığını ve bu sürede 1 milyon 544 bin indirim sağlandığını söyledi.

Çeler, bu kararnamenin 4 ay önce Bakanlar Kurulu’ndan onay aldığını ve bu süre içerisinde dairenin primlerin toplanması konusunda bir zarar görmediğini dile getirerek, bu uygulamayla ilk kez sadece af değil yatırımlarını düzenli yapanların da ödüllendirildiğini kaydetti.

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Çeler, kararname geçerli olduğu sürece bu indirimlerin devam edeceğini de vurguladı.

Çeler’in konuşmasının ardından yapılan oylamayla birinci tasarı 35 kabul 15 katılmayan oyuyla yasalaştı.

Ardından Meclis Genel Kurulu’nun yine özel gündemde yer alan Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasası’na Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine ilişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı da oylandı.

Tasarı 36 kabul 14 katılmayan oyuyla yasalaştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Prim ödemeleriIndirimSosyal Sigortalar Ve Sosyal Güvenlik PrimleriHaberGündemKıbrıs
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Girityy 2019-02-11 17:38:51

Fasarya fıss boş 4 lü garagözler

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Hacivat 2019-02-12 14:15:24 @Girityy

Walalhi öyle Ben da Karagözü arardım nereye gittidiye. Demek bunlarmış

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Halil 2019-02-11 21:00:05

Sigortaları vaktinde enayilik yaparak ödediğim için 15 tl indirim yaptılar.Benim gibi ahmağa çok bile

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yurttaş 2019-02-11 17:22:51

maaşlara yansıyacakmı

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garıbanlar 2019-02-11 19:09:53

sayın bakan asgARI ucretı kı çıkardınız bır zahmet ozelı de kontrol edıp çıkarsınlar eylulu bekleyemeyiz bakanım

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