Çeler, İŞAD heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Enver Mamülcü başkanlığındaki Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Çalışma hayatında istihdamı arttıracak ve ticaretle uğraşan iş insanlarını rahatlatacak projelerin üretilmesi açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendileri için önemli bir paydaş olduğuna dikkat çeken Başkan Enver Mamulcü, ” Ayni gemideyiz, aynı rotadayız. ” ifadelerini kullandı.

Mamülcü, Bakanlığın hayata geçirmeye çalıştığı projelere, hoşgörülü bir tavırla, uzlaşı içinde destek vermeye hazır olduklarını vurgularken ; iş hayatına ve ekonomiye katkı koymak için eşgüdüm ve işbirliği içinde Bakanlık ile hareket etmeye de hazır olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de Bakanlığı döneminde çalışma hayatında iş insanlarını rahatlatmak için hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeler hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirlikleri’nde nakit veya çek ile yapılmakta olan prim tahsilat işlemlerinin kredi kartıyla yapılmasına imkan sağlamak amacıyla ilk etapta Lefkoşa’daki Sosyal Sigortalar Dairesi’ne pos cihazı takıldığını anlatan Çeler, günün şartlarına uygun olarak daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi amacıyla online işlemlerin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Bakanlığı’na bağlı İş Bulma Merkezi için yeni bir aplikasyon hazırlandığını ve işverenler ile iş arayanların bu aplikasyon aracılığıyla birbirine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşacağını söyleyen Çeler, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, işgücü piyasasında eksikliği olan ara elemanların yetiştirilmesi için eğitim programlarının da düzenleneceğini kaydetti.(BRT/MAIL)