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Çeler: Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars istifa etmemelidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

24 Mayıs 2022 Salı 10:10
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Çeler: Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars istifa etmemelidir

ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

HP PM’nin sine-i millet kararı hakkında konuşan Çeleri “Sine-i millet şuan yapıldığı takdirde 3 milletvekili istifa edecek. İstifaları kabul edilirse UBP’ye gün doğacak. Ama bir ara seçimde 24’ün üzerine +2 eklediğinde tek başına iktidar olacak. HP sayesinde UBP tek başına iktidara gelecek. Her ne kadar UBP içerisinde sorunlar olsa da bir erken seçimde hem de tek başına iktidar ihtimali olduğunda UBP kenetlenecek ve o 2 milletvekilini çıkarabilmek için elinden geleni yapacak” dedi.

Çeler, “Geçtiğimiz gün HP genel sekreteri bir açıklama yaptı ‘En büyük hatamız 4’lü koalisyonu bozmaktı’ diye. Hükümeti bozmakla kalmayıp kahve içmem dediğin bir partiyle gidip hükümet kuruyorsun. UBP ile de hükümeti bozup, UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasına yol açıyorsun. Şimdi de UBP’nin tek başına iktidar olmasına kapı açıyorsun” diye eleştiride bulundu. 

Çeler, “Sine-i millette toplum sokakta olursa, meclisin meşruiyeti kalmazsa ancak o zaman etkili olur ve bir erken seçime gidilir. 3 kişiyle sine-i millet yapamazsınız. 3 gün konuşulacak sonra da sinip kalacaklar. Bu siyasi öngörüsüzlüktür” dedi. 
Bence Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın çok iyi düşünmeleri lazım. Çok iyi düşünsünler. O mecliste vatandaşın oyuyla seçildiniz. 50 veya 70 kişinin aldığı karar tamamen bağlayıcı olmamalıdır. Ama bu ülkede parti disiplinleriyle geldiğimiz durum ortadadır. Vekiller parti tarafından değil, halk tarafından seçilir. Sorumluluk sadece partililerin sana verdiği oyda değildir. Bu ülke siyasetinde bu ülke insanının siyasi kültüründe sana oy veren her kesime karşı sorumluluğunu bilmek zorundasın. Bence Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars istifa etmemelidir” dedi.

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Zeki çeler
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