Çeler Müjdeli Haberi Sosyal Medyadan Duyurdu

Bakan Zeki Çeler bugün itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı engelli ve yoksulluk maaşı alanlara bir sefere mahsus bin Tl’lik ek ödeme yapılacağını sosyal medyadan duyurdu.

Zeki Çeler’in açıklamasının tamamı şöyle:

Bugün itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı engelli ve yoksulluk maaşı alan yaklaşık 8000 vatandaşımıza yapılacak 1000tl’ lik bir sefere mahsus ek ödeme emri verilmiş olup gün içerisinde hesaplarına yatırılacaktır.

Bilgilerinize