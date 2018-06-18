Çeler: "Özel sektörün resmi tatillerde çalıştırılmama zorunluluğu gelebilir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, BRT’de Sabah Haber programına telefonla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İşverenlere yaptığı bayramda çalışma ile ilgili çağrısı konusuna değinen Çeler, ülkede yasal olarak özel sektör çalışanlarının resmi tatilde çalıştırılmama zorunluluğu olmadığını, ancak olmayacağı anlamına da gelmediğini, bu konuyu hükümet yetkilileri ile tartışacağını söyledi. Bakan Çeler, yaptığı çağrı ile iyi niyet göstergesi beklediğini belirterek, buna hem uyanlar hem de uymayanlar olduğunu kaydetti.

Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve denetimlerin artırılması gerektiğine işaret etti ve bu konuların üzerine gitmeye devam ettiklerini söyledi.

Bayramda çalışanların 1’e 2 ödenmesi konusunda sosyal sigortalarını incelemeye alacaklarını kaydeden Çeler, yatırımların her ayın 20’sinde gerçekleştiğini anımsattı.

Bakan Çeler, “Bu ayın 20’sinden itibaren göreceğimiz yatırımlarda açık olan işyerleri ödeme yaptı mı yapmadı mı, 1 Mayıs ile ilgili göreceğiz ve yapmayanları uyarıp bir hafta içerisinde ceza uygulayacağız” dedi.

Bakanlığın denetimlerini azaltmadığını, çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Çeler, “ancak iş sağlığı ve güvenliği konularında bize yardımcı olunmasını beklediğimiz tüm konularda bir başıboşluk mevcuttur. Biz bunun da üzerine gitmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Çeler, personel ile ilgili sıkıntıları bulunduğunu kaydederek, 1977 yılından bu yana bakanlığın değişmeyen teşkilat şeması bulunduğunu söyledi.

Çeler, “Biz bu rakamları artırmazsak, boşu boşuna ülkede devletçilik oynamayalım. Çünkü maalesef gelmiş geçmiş hükümetler hiçbir şekilde bakanlıkların ihtiyacı olan personel sayısının teşkilat şemasını yapmadılar” şeklinde konuştu.

Denetçilerin sayısını artırılması için elinden geleni yapacağını kaydeden Çeler, personele de özverili çalışmasından dolayı teşekkür etti. Çeler, denetimlerin ilk günkü sıklıkla devam ettiğini, sadece basına yansımadığını kaydetti.