Çeler: Toplum, kim insan hayatına değer verir, kim vermez öğrenmeli

Çeler “biz bu uygulamaya daha önce başlamayı hedefliyorduk ancak biraz daha süre vermek istedik. Denetimlere devam edildi. Cezalar kesilmesine, durdurmalar yapılmasına rağmen ısrarla bazı kesimler insan hayatının ne kadar önemli olduğunu unutup paraya daha çok önem verdiler. Biz de bunların kim olduğunu toplumun bilmesi gerektiğini düşündük. Kim insan hayatına değer verir, kim vermez… Pazar günleri çalışma yasağı olmasına rağmen kim komuşusuna rahatsızlık vermekte ısrar eder millet bilsin dedik. Name and shame uygulaması yani teşhir ve utandurma şeklinde yeni bir uygulamaya geçtik. Hem ceza kesiyoruz hem de toplum ile kimin ne yaptığını paylaşıyoruz” dedi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Bakan Çeler, bundan sonra kurallara uymayan iş yerlerine çalışma izni ve çalışma ön izinlerinin verilmeyeceğini de vurguladı.