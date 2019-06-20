Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Çeler: “Vazgeç bu hayalden,böldürtme bu halkı bin parçaya!"

20 Haziran 2019 Perşembe 16:18
Çeler: “Vazgeç bu hayalden,böldürtme bu halkı bin parçaya!"

TDP milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Vazgeç bu hayalden, böldürtme bu halkı bin parçaya!” diye mesaj verdi.

Çeler’in paylaşımı şu şekilde:

“Kendi insanını hiçe sayarak,
koltuk/ hayaller uğruna, geçmişine/geleceğine, özüne ve özgürlüğüne göz kapayarak “liderlik” rolüne bürünüp, insanını hiçe saydıktan sonra neylemişim böyle makamı!
Ha olmuşsun ha olmamışsın…
aslında geçen aydan belli etmişsin safını herkes öğrendi…
Vazgeç bu hayalden, böldürtme bu halkı bin parçaya!
LİDER ister bu toplum LİDER!
AKINCI gibi ÖZÜNDEN SÖZÜNDEN bir LİDER!”

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÇelerMesajHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
aa 2019-06-20 16:36:11

ya bisiktir git boş konuşun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
UBP'de Genel Sekreterlik Yarışını Ersan Saner Kazandı
UBP'de Genel Sekreterlik Yarışını Ersan Saner Kazandı
Sucuoğlu: "Çalışma yaşamı için bir genel af düşünüyoruz"
Sucuoğlu: "Çalışma yaşamı için bir genel af düşünüyoruz"
 Ulusal Birlik Partisi bugün Genel Sekreteri’ni seçiyor
 Ulusal Birlik Partisi bugün Genel Sekreteri’ni seçiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim