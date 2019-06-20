Çeler: “Vazgeç bu hayalden,böldürtme bu halkı bin parçaya!"

TDP milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Vazgeç bu hayalden, böldürtme bu halkı bin parçaya!” diye mesaj verdi.

Çeler’in paylaşımı şu şekilde:

“Kendi insanını hiçe sayarak,

koltuk/ hayaller uğruna, geçmişine/geleceğine, özüne ve özgürlüğüne göz kapayarak “liderlik” rolüne bürünüp, insanını hiçe saydıktan sonra neylemişim böyle makamı!

Ha olmuşsun ha olmamışsın…

aslında geçen aydan belli etmişsin safını herkes öğrendi…

Vazgeç bu hayalden, böldürtme bu halkı bin parçaya!

LİDER ister bu toplum LİDER!

AKINCI gibi ÖZÜNDEN SÖZÜNDEN bir LİDER!”