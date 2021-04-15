ÇELER: “YAŞANANLARIN FARKINDA OLALIM”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemiz siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulunan Çeler, “Şu anki hükümetin yaptıklarını toplum başarılı buluyorsa sandıkta bunu gösterecektir. Zamanında bizim hükümeti bozmak için çağrıda bulunan birlikleri, şimdi ‘bitirdiler, mahvettiler’ diye tepki gösterirken görüyoruz. Yani siz kendi çıkarlarınız için bunları iktidara getirirken iyidir, ama biraz sıkıya girince hemen muhalefet edin diyorlar. Toplumda bir alışkanlık var. ‘Bütün siyasetçilerin hepsi aynıdır’ derler. Ama değildir. Yaşananların farkında olalım, farkına varalım. Bu deneme yanılmanın siyasette yapılması gerekirken, en az yapılan ülkede yaşarız. Vatandaşlar baksın, hangi siyasinin sundukları, kendi düşüncelerine en yakın olanlardır” dedi.