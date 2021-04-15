Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
73 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

ÇELER: “YAŞANANLARIN FARKINDA OLALIM”

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:06
171 Okunma
ÇELER: “YAŞANANLARIN FARKINDA OLALIM”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemiz siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulunan Çeler, “Şu anki hükümetin yaptıklarını toplum başarılı buluyorsa sandıkta bunu gösterecektir. Zamanında bizim hükümeti bozmak için çağrıda bulunan birlikleri, şimdi ‘bitirdiler, mahvettiler’ diye tepki gösterirken görüyoruz. Yani siz kendi çıkarlarınız için bunları iktidara getirirken iyidir, ama biraz sıkıya girince hemen muhalefet edin diyorlar. Toplumda bir alışkanlık var. ‘Bütün siyasetçilerin hepsi aynıdır’ derler. Ama değildir. Yaşananların farkında olalım, farkına varalım. Bu deneme yanılmanın siyasette yapılması gerekirken, en az yapılan ülkede yaşarız. Vatandaşlar baksın, hangi siyasinin sundukları, kendi düşüncelerine en yakın olanlardır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zeki çeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZYİĞİT: “BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN UYGUN GÖRECEĞİ EN ERKEN TARİHTE SEÇİM BEKLİYORUZ”
ÖZYİĞİT: “BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN UYGUN GÖRECEĞİ EN ERKEN TARİHTE SEÇİM BEKLİYORUZ”
Özersay: "Başbakan Alaattin’in lambasını okşadı"
Özersay: "Başbakan Alaattin’in lambasını okşadı"
Sennaroğlu: Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır
Sennaroğlu: Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim