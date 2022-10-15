Çeler, Zeytinlik İnisiyatifi’ni ziyaret etti

Ziyarette inisiyatifin Zeytinlik Köyü hakkındaki sorun, görüş ve önerilerini dinleyen Zeki Çeler, çözüm önerileri ve köy ile Girne hakkındaki projelerini anlattı.

Zeytinlik köyünün tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Çeler, köyün sadece 5 günlük festival döneminde değil, yıl boyunca hak ettiği değeri görmesi ve hizmet alması gerektiğini vurguladı.

Çeler ayrıca köyün ekonomik yönden kalkınması, otantik yapısının korunması ve geri dönüşüm gibi çevre konularında hassas olduğunu belirtti.

Çeler, Zeytinlik Köyü ile ilgili kanalizasyon şebekesine bağlanması, köy meydanının düzenlenmesi, yeşil alanların verimli bir şekilde kullanılması, yürüyüş yolları ve toplu taşıma güzergahına Zeytinlik köyünün dahil edilmesi projelerinin olduğunu kaydetti.