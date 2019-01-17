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Çeler’den Asgari Ücret açıklaması

17 Ocak 2019 Perşembe 16:23
Çeler’den Asgari Ücret açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bugün ertelenen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı hakkında açıklama yaptı.
Bakan Çeler’in açıklaması şu şekilde:

‘’Ağır bir bronşit geçirdiğim için Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyorum. Yaşadığım rahatsızlıktan dolayı Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına katılamayacağım için bugünkü toplantıyı ertelemek zorunda kaldık. Kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın ki, Komisyon ivedilikle toplanacak. Komisyonun , 21 Ocak Pazartesi günü saat 09.30’da Bakanlıkta bir araya gelmesi için Komisyon üyelerine bugün Bakanlıktan çağrı yapılarak yazı gönderildi. Asgari ücretle geçinen çalışanların yaşadığı sıkıntıları yakından bilen biri olarak, 2019 yılının ilk asgari ücretinin süratle belirlenmesi için elimden geleni yapacağım.’’

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çeler
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