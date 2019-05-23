Çeler:Her icraatın peşinde yılmadan koştuk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlık görevini Dr.Faiz Sucuoğlu’na devretti.

Sucuoğlu, resmi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine başladı.

Çeler devir töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çeler’in paylaşımı şöyle:

‘Az önce siyasetin ve demokrasinin gereğini yerine getirerek yeni kabinede Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapacak arkadaşım Dr Faiz Sucuoğlu’ na görevi devrettim. 15 aylık görev sürem boyunca sosyal demokrat anlayışın toplum ve partim Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından bana layık görünen bu görevde insana dokunan her icraatın peşinde yılmadan koştuk, mücadele ettik ve elimizden geldiğini ardımıza koymadan icraat yaptık. Geçtiğimiz günkü basın toplantısında bunların neler olduğunu anlatmıştım. Görev sürem boyunca hep yanımda olan bürokrat ve çalışma arkadaşlarıma, özellikle tüm yükümü çeken asistanım Benan’ a, gece gündüz yanımda olan şöför arkadaşlarım Kerem ve Nasip beye, basıncı arkadaşlarım Diren ve Aslı’ ya, özel kalemim Elmas’ a, eski müsteşarım Erçin beye, yeni müsteşarım Evrim beye, bakanlık müdürüm Efsun hanıma, Sigortalar dairesi Ayşe hanıma, Çalışma dairesi eski müdürü Yusuf bey ve yeni müdür Ergenç beye, İhtiyat sandığı dairesi müdürü Erman beye teşekkürüm bir borçtur. Umarım işçi ve emekçi hakları konusunda, sosyal hizmetler alanında, sigortalılık ve gerçek maaş üzerinden yatırımlar hususunda gösterdiğimiz hassasiyet yeni bakanla devam eder. Artık görev doğru icraatlarda destek, yanlış ve yapılmayanlarda da muhalefet görevidir. Görevden ayrılırken bakanlıkta birlikte mesai yaptığımız arkadaşlar ve Billy beyle veda fotoğrafımızda anılardan silinmeyceğe benzer’

(BRT/SM)