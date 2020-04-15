Çeler:İhtiyacı olmayanın da bu desteği istemesine çok üzülüyorum

Çalışma Eski Bakanlarından TDP Milletvekili Zeki Çeler BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı..

Zeki Çeler, özel sektöre sağlanacak ekonomik destek paketi ile ilgili siyaseten risk almamak adına tüm yükün bürokratların üzerine atıldığını iddia etti.

Çeler, “Top bürokratların üzerine atıldı ve siyaseten kimse risk almak istemedi. Bürokratlar otursun kara versin. Nihai kararı bürokratlar veremez. Nihai kararı veren Bakanlar Kurulu’dur. Bürokratlar sadece çalışmayı yapar, şemayı hazırlar ve tüzüğü düzenler. En son karar Bakanlar Kurulu’nundur”dedi.

Zeki Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun adil olma kültürüne sahip olmadığını söyledi.

Çeler, “Adil olma kültürüne maalesef sahip değiliz. Ona vereceksen bana da verecen algısı ile yaşayanlar da var. Hakikaten bu desteğe en çok ihtiyacı olan da var. Hiç ihtiyacı olmayıp da eşitlik ilkesi adı altında “ben de isterim” diyenler maalesef diğerinin halen daha açlık çekmesine sebebiyet veriyor” diye konuştu…

Çeler, özel sektörde 1500 TL ödeyebileceklerin ödememekte ısrar edip, devletten destek beklemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Zeki Çeler, “Çok üzülürüm ödeyebilecek olan ödemiyor, ihtiyacı olmayan ben de istiyorum diyor madem devlet bu katkıyı verecek niçin ben de almayaım. Eğer 3 ay ödeyecekse 4500 TL az para mı diyor. İhtiyacın yok ise alma ki bu devlette ihtiyacı olana daha fazla verebilsin” diye konuştu.

Çeler, Bakanlar Kurulu’nun en büyük hatasının beklentiyi karşılamak adına herkese 1500 TL destek söylemi olduğunu da kaydetti.

Zeki Çeler, “Herkese eşit 1500 TL destek Bakanlar Kurulu’nun en büyük hatası idi. Bir anda toplumu sakinleştirsinler, beklentiyi karşılasınlar diye 1500 TL diye bir rakam ağızlarından attılar. Ama ilk olarak istatistiklerin vve ihtiyaçların belirlenmesi lazım idi. Kurumlarla, birlikler, odalarla, sendikalarla görüşüp kim ne verebileceğini tartışıp, bunu şeffaf bir şekilde topluma anlatmak lazım idi”dedi…

Çeler, hükümete, ekonomik destek paketinde adil dağıtım için acele etmemesi çağrısında da bulundu.

(BRT)