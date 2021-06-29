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Çelik: AB, adadaki gerçekleri bir kez daha görmedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

29 Haziran 2021 Salı 09:19
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Çelik: AB, adadaki gerçekleri bir kez daha görmedi

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ardından yayınlanan bildiride Kıbrıs ile ilgili bölümlerinin hakkaniyetli bir yaklaşım içermediğini söyledi.

“KKTC ve Türkiye’ye karşı herhangi bir dengeli yaklaşım yerine Rum-Yunan tezlerinin bire bire ifadesinden başka birşey değil” diyen Çelik Avrupa Birliği’nin adadaki gerçekleri bir kez daha görmediğini kaydetti.

Çelik “AB’nin bir kez daha adadaki gerçekleri görmesi gerektiğinin, orada KKTC diye Rumlarla eşit statüyü paylaşan bir devlet ve bir toplum olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz” diye konuştu.
        
        
  

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Ömer Çelik
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