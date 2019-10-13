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Çelik: Akıncı, keşke terör örgütleri ile diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu

13 Ekim 2019 Pazar 11:51
Çelik: Akıncı, keşke terör örgütleri ile diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Çelik Akıncı'nın açıklamalarını basiretsizlik ve saygısızlık olarak nitelendirirken şunları kaydetti: "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC’deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı’nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz.

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Anahtar Kelimeler:
ÇelikAkıncı
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Gibri 2019-10-13 12:39:36

Cumhirbaşkanımızın yaptığı açıklama belli ki işgal ve Fetih zihniyetli faşo agaları rahatsız etti. Yürü be Akıncı oyum gene senin .

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Mücahit 2019-10-13 14:35:19 @Gibri

Bütün bunlar Tatari ve şurekasının provokasyonlarıdır,başka da bişey değil..Bunu anlamamak büyük bir saflık olur..

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Kıbrıslı 2019-10-13 13:05:45 @Gibri

Bu arada Cumhurbaşkanımız da terörü öven bir açıklama yapmadı. Barışı destekleyen bir açıklama yaptı. Konuyu çaptırmayın. Fakat teröristlerle ne barış olur ne anlaşma...

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TÜRKİYE TÜRKÜ 2019-10-13 13:02:48 @Gibri

GİBRİ ANANI BACINI TÜRK DEVLETİ SİKSİN SENİN

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Kıbrıslı 2019-10-13 13:01:17 @Gibri

Ma be Gibri, neyin hesabını yaparsınız be ama, işgalci, fetihçimiş, bıgdık be barrakacılar sizden, kıbrısın yüzde beşi bile değilsiniz, ancakta ötersiniz. Türkiyemizin yanındayık.

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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2019-10-13 12:57:28 @Gibri

TÜRKİYE TÜRKÜ OLARAK SURİYE DE PKK-PYD Lİ TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEYE GİREN MEHMETÇİKLERİMİZE İŞGALCİ DİYEN KİM VAR ANASINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİKSİN.

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TÜRKİYE TÜRKÜ 2019-10-13 12:56:12 @Gibri

GİBRİ SEN TAM BİR OROSPU ÇOCUĞUSUN.

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OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER 2019-10-13 12:47:55 @Gibri

PİÇ EVLADI GİBRİ

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OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER 2019-10-13 12:40:43 @Gibri

GİBRİ RUMUZLU SEN BİR ŞEREFSİZ PKK YANLISI RUMSUN. BİR TÜRKİYE TÜRKÜ OLARAK GEL YÜREĞİN YETİYORSA TÜRKİYE DE BÖYLE KONUŞ

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TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN 2019-10-13 12:10:16

MUSTAFA AKINCI TÜRKİYE TÜRKLERİ İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR.

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KKK 2019-10-13 14:32:49 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

A aa aaaaaa..Baksanıza en büyük türk ingilizce de biliyormuş meğerse.Doğru düzgün yazsa bari anlaşılacak..Yarım dilli cahil..

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Mersinli 2019-10-13 14:30:16 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

Sen eve gittiğinde bir annene sor bakalım deden kimdi diye..İnanıyorum ki yunan çıkacak veya sırp çıkacak veya fransız yada ingiliz..Olmazmı be kendini en büyük ilan eden Çakma Türk?

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Serkan 2019-10-13 14:27:06 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

İyi boksun göt..

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TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN 2019-10-13 13:03:53 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

RUM KIRMASI CELAL FUKK OFF

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Celal 2019-10-13 12:58:32 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

Sen acaba be dürzü, Kıbrıs Türkleri için var hükmündemiydin ? Çemkirmek için hazırda bekleyenlerden birisisin herhalde..

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KıbrısTürkünün Sesi 2019-10-13 12:18:50 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

Sn Cumhurbaşkanımızın düşünce ve demeçleri, Kıbrıs Türkleri ile örtüşmemektedir. Kıbrıs barış harekatı sayesinde şu anki huzur ve güvenliğimizi sağladık. Türkiyede güney sınırlarında o güvenliği sağlamak için bu harekat kaçınılmazdı.

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Ertaç 2019-10-13 14:00:16

Türkiye Türkü rumuzlu vatandaş.Türk Türk tür.Türkiye Türkü Kıbrıs Türkü diye birleyen yoktur.

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arif hoca 2019-10-13 13:55:01

hade be f..k off

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TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN 2019-10-13 12:32:35

SOYDAŞIM BEN ZATEN RUM KIRMASI CUMHURBAŞKANINIZ AKINCIDAN BAHSETTİM. AKINCI TÜRKİYE YE GİRDİĞİ ANDA TUTUKLANMALIDIR. O KADAR ŞEHİT VERDİK VERİYORUZ KİMSE TERÖRÜ ÖVEMEZ.

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Erkan / Bristol 2019-10-13 15:16:58 @TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN

Hadi farzedelim ki Akıncı rum kırmasıdır (ki buna herkes götüyle güler) sen nesin acaba? Sana hiç kanı bozuk devşirme olduğunu söyleyen çıktımı? Yada bizans artığı olduğunu söyleyen? Bir araştır abicim be altından ne çıkacağını merak ettik..Gücenmek yok ama olurmu? Eve gittiğinde babam kimdi diye annene bir soruver,ayıp değildir sormak..

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TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN 2019-10-13 13:02:01

CELAL RUMUZLU MERAKLANMAYIN TÜRK ORDUSU PKK-PYD LİLERİN ANASINI SİKİYOR. ÖLÜLERİ TEKER TEKER GELİYOR.

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TÜRKİYE TÜRKÜ 2019-10-13 13:07:47

KIBRISLI RUMUZ DÜPEDÜZ MUSTAFA AKINCI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVMÜŞTÜR. SİZ KKTC LİLER BELKİ PEK BİLMEZSİNİZ AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE BEBEKLERİ ÖLDÜREN ALÇAK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR PKK.

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Ali 2019-10-13 15:03:11 @TÜRKİYE TÜRKÜ

Mustafa Akıncı terör örgütünü övmemiştir..Övmez de..Haberi baştan sonuna bir daha okuyun veya okuyup da anlayana sorun! Ama öyle yaptığına inanmak istiyorsan yapacak bişey yok..

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TÜRKİYE TÜRKÜYÜM BEN 2019-10-13 13:09:46

ŞUNU DA BELİRTİYİM, SAYIN RAUF DENKTAŞI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM .ALLAH RAHMET EYLESİN VATANSEVER BİRİYDİ. MEHMET ALİ TALAT,MUSTAFA AKINCI GİBİ ŞAHISLAR RUM HAYRANIDIR SAYIN SOYDAŞLARIM BUNU UNUTMAYIN.

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