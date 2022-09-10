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Çelik bariyerlere çarparak durabildi!

Girne’de bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada alkol tesiri altında direksiyon başına geçen sürücü, kaza yaptı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:53
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Çelik bariyerlere çarparak durabildi!


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 03:50 sıralarında, Girne - Lefkoşa anayolu 10.-11. kilometreleri üzerinde meyana geldi. 108 promil alkollü içki tesiri altında NU 839 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Can Özgüven (E-30), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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