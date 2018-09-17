Çelik kasadan eroin ve hap çıktı

Havadis Gazetesi'nde Devrim DEMİR'in haberine göre Narkotik ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine Girne’de Ziya Rızkı Caddesi Heybeli Apartmanı’nda bulunan bir iş yerine baskın yaptı.

İşletme içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisindeki çekmecede, 4 adet Suboxone, 4 adet Rexapin marka haplar, çekmece üzerinde bulunan bölümde naylon içerisinde, yaklaşık 1 gram ağırlığında da eroin ele geçirildi.

Kasa içerisinde üst kısımda gizli bölümde bulunan şeffaf sigara poşeti içerisinde, 1 adet uyuşturucu hap, ofis içerisinde bulunan masa çekmecesinde, sigara paketi içerisindeki şeffaf naylonda, 2 adet hap kapsülü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş ucu yanık foil kâğıdı bulundu.

Bulunan uyuşturucu ile ilgili işletmede bulunan iki kişi soruşturma amaçlı polis karakoluna götürüldü.

Olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen iki şahıs gece geç saatlerde serbest bırakılırken, işletme sahibi zanlı Mehmet Nur Çiftsüren polis tarafından arandığını öğrenince dün sabaha yakın polise giderek teslim oldu.

Çiftsüren, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk kararı verdi.

Aranan 1 kişi var

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede zanlı Mehmet Nur Çiftsüren’in uyuşturucu madde eroin, uyuşturucu madde içeren hap tasarrufu suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlıya ait işletmede 17.45-18.15 saatleri arasında arama yapıldığını ve arama sonucu 1 gram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ele geçirdiklerini söyledi.

Zor, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını ifade ederek, Çiftsüren’in 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.