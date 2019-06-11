Çelik: Kıbrıs Türkleri'nin hakları gasp edilemez

Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin provokasyondan uzak durması gerektiğini kaydeden Çelik, tutuklama kararı çıkartıldığı yolundaki haberlerin açık provokasyon olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, Rum Yönetimi böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Çelik “Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi takdirde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasp edilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu hayali siyasetten vazgeçip gerçeklerin dünyasına dönmelidir” dedi. (BRT/AA)