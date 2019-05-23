Çelik: "KKTC ve Türkiye'nin haklarına yapılan her saldırıya cevap verilecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Açıklamasında Doğu Akdeniz’deki gerginliğe değinen Çelik, şunları ifade etti:

“Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye’ye ait olan bölgelere dönük olarak saldırganlığını sadece belli ülkelerde daha çok ses çıkartarak, Avrupa Birliği’nden daha çok karar çıkartarak ya da bir takım ülkelerle Rum kesiminin o ülkelerin petrol şirketleriyle anlaşıp arkasından o petrol şirketlerinin korunması için o ülkelerin bir takım deniz kuvvetlerini kendisine bağlı üslere davet etmesi şeklindeki provokatif yaklaşımların bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye orada sonuna kadar kendi hak ve menfaatlerini koruyacaktır. Oradan çıkan kaynaklar iki kesime de aittir. Akdeniz’de herhangi bir oldubittiyle ruhsat sahalarımızda herhangi birisinin egemenlik hakkı kendisine aitmiş gibi davranmasına müsaade etmeyiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin Türkiye Petrollerine devrettiği ruhsat sahalarında ülkemizin hak ve menfaatleri sonuna korunacaktır. Burada kesinlikle her ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine dönük olarak ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı ve etkili bir şekilde verilecektir.”