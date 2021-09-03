ABD’li Senatör Bob Menendez’in Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, amacının “Son Türk askerinin Kıbrıs’tan ayrıldığını görmek olduğu”na yönelik sözlerinin sorulması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’ta barışın teminatı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Çelik “Menendez, Türk askerinin Kıbrıs’tan ayrıldığını görmeyecek, göremeyecek. Yanlış bir hayal kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri orada barışın teminatıdır, orada boş yere bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Harekatı çerçevesinde oraya niçin çıktığını, bugün orada varlığının ne anlama geldiğini herkes, bütün dünya çok iyi biliyor. Durduk yere ‘Türk Silahlı Kuvvetleri oradan çekilsin.’ demek ‘Rumlar Kıbrıs’ı işgal etsin.’ demektir. Eski EOKA gibi ‘Katliam örgütleri yeniden ortaya çıksın.’ demektir.” dedi.

Yapılan bir futbol maçında ya da basit bir ziyarette bile Rum kesiminde insanların şiddette maruz kaldığına dikkati çeken Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta barışın teminatı olmaya, Kıbrıs davasının korunmasına katkı sağlamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.





