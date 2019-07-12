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Çelik'ten KKTC açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki krizin, KKTC'nin haklarının hukuka, belgeye ve anlaşmaya dayanan bir ilişkiyle korunması halinde sona erebileceğini belirtti.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:58
Çelik'ten KKTC açıklaması

AA’nın haberine göre, Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yunanistan'da erken seçimle iş başına gelen Yunanistan Başbakan'ı KiriakosMiçotakis'e ilişkin Çelik, "Babasının Başbakanlığı döneminde bir darbeye maruz kalmıştı Yunanistan ve ülkemizde misafir edilmişti. Darbeye maruz kalmış, darbenin ne manaya geldiğini,ne kadar aşağılık bir insanlık suçu olduğunu bilen bir siyasi gelenekten geldiği için bunu şahsen de yaşadığı için Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş ve Yunanistan'a kaçmış FETÖ üyesi asker üniforması giymiş teröristlerin Türkiye'ye iadesi konusunda Sayın Miçotakis'in daha çok gayret göstereceği şeklinde bir beklentimiz olduğunu vurgulamak isterim." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin, "Rum tarafına herhangi bir şekilde güvenmemiz söz konusu değildir. Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak 'Akdeniz'in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu' Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki mümkün değildir. Hukuka, anlaşmaya ve belgeye dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur. " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikKKTCHaber
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Vatandaş20 2019-07-12 10:47:40

Rumlar Kıbrıs Türk'lerinin haklarını gasbetmeye yönelik davranışlardan bir an önce vazgeçmelidir. Türkiye'yi ve KKTC'yi kışkırtmamalıdır.

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Aha anam 2019-07-12 16:36:43

Bir kactane kıbrıslı türk kaldı vatandas olursa ruma ozaman verecekmiş haklarınızı
Öyle duydum kahvede

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